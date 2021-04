Dennis Deyoung sort le single ‘Isle Of Misanthrope’ extrait de l’album Final Studio ’26 East, Vol 2 ‘

Ancien STYX chanteur Dennis DeYoung sortira son dernier album studio, «26 East, Vol 2», le 11 juin via Frontiers Music Srl.

Le premier single et la vidéo de l’album, « Île de Misanthrope », est disponible ci-dessous.

Comme pour le volume précédent, «26 East, Vol 2» fait à nouveau allusion à DeYoungles racines rock avec STYX. La production et la musicalité sont épiques, et ces arrangements vocaux intemporels sont livrés à la pelle. Un adieu et une signature finale sur une œuvre exceptionnelle qui résistera à l’épreuve du temps.

« Vol 2 » ramasse où « Vol 1 » laissé, avec DeYoung l’exploitation d’un territoire musical similaire. Avec des liens directs vers le classique STYX son, comme lui seul peut fournir, avec un peu de rock direct, l’ampleur de l’album est illustrée sur des morceaux comme « Le dernier héros de la guitare », avec l’aide du Houdini des guitaristes Tom Morello (RAGE CONTRE LA MACHINE, AUDIOSLAVE), à deux signatures DeYoung ballades, « Votre grâce salvatrice » et « Fait l’un pour l’autre » à la pièce de résistance, le premier single, le « Île de Misanthrope », un chef-d’œuvre de huit minutes avec une finition surprise.

«Mes objectifs musicaux pour cet album sont les mêmes qu’ils ont toujours été et c’est d’écrire les meilleures chansons possibles et d’en faire des disques au son exceptionnel», déclare DeYoung. « A présent, STYX les fans savent à peu près à quoi ils peuvent s’attendre et j’espère qu’ils seront ravis. Je suis.

« Quand les gens demandent » Quel est le premier single ‘Île de Misanthrope’ environ? ‘, je réponds’ Environ 6 minutes. ‘ Ne pas être trop mignon, mais les paroles sont une énigme enveloppée d’un mystère à l’intérieur d’une énigme. Attends c’est Winston Churchilldéclaration de l ‘Union soviétique. Pardon. ‘Misanthrope’, métaphoriquement parlant (ooooh look, gros mots) est un commentaire sur l’état contemporain de l’humanité sous le couvert des temps anciens. Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Aussi, ‘Île de Misanthrope’ est mon voyage musical aux jours de STYXde ‘Équinoxe’ et ‘Suite Madame Blue’, alors que je tente d’expliquer la nature exaspérante et déconcertante de l’humanité par la métaphore. Il a un bon rythme, mais ne sera pas un succès à la discothèque. «

DeYoung a précédemment déclaré que « 26 Est » marquera sa retraite du monde de la musique enregistrée. C’était grâce à Frontières président et responsable A&R, Serafino Perugino, cela étant donné l’abondance de matériel, Dennis a accepté de diviser l’album en deux parties. Cette seconde mi-temps commence là où la précédente s’est arrêtée et voit DeYoung collaborer à nouveau avec un compatriote de Chicago et Prix ​​Grammy-auteur-compositeur gagnant Jim Peterik. Le processus qui a donné naissance à ces deux albums a commencé lorsque Peterik, DeYoungami et voisin, a envoyé une chanson à Dennis qu’il pensait convenir parfaitement à sa voix. Cette chanson est devenue le catalyseur de dix autres collaborations de la paire, dont quatre apparaissent sur cette nouvelle version.

« Le dernier album était censé être mon dernier album, mais il y avait tellement de chansons écrites que Serafino de Frontières a suggéré de le diviser en deux albums au lieu d’un, » DeYoung États.

« 26 Est » était l’adresse où DeYoung a grandi à Roseland, dans l’Illinois, à l’extrême sud de Chicago. De l’autre côté de la rue vivait le Panozzo jumeaux, John et Mandrin, qui avec DeYoung continuerait à former le noyau de STYX dans DeYoungsous-sol de 1962.

«26 East, Vol 2» liste des pistes:

01. Bonjour au revoir



02. Terre des vivants



03. Le dernier héros de la guitare (avec Tom Morello)



04. Votre grâce salvatrice



05. Preuve du paradis



06. Fait l’un pour l’autre



07. Il n’y a pas de retour en arrière



08. Saint-Quarantaine



09. Peu savions-nous



dix. Toujours le temps



11. L’île de Misanthrope



12. Grand final



