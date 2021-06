Dennis Deyoung : Tommy Shaw a dit « non » à la tournée de Styx Reunion

Ex-STYX chanteur et claviériste Dennis DeYoung a de nouveau déclaré qu’il souhaitait retrouver ses anciens camarades de groupe pour une dernière tournée.

DeYoung, la voix derrière de telles STYX classiques comme “Viens voguer”, “Le meilleur des temps”, “Pièces de huit” et “Bébé”, a parlé de son groupe précédent en discutant avec Joe Rock de Long Island, la station de radio 102.3 WBAB de New York.

Lorsqu’on lui a demandé s’il espérait toujours une réunion de STYXla gamme classique de , Denis dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je suis dans ce train depuis cinq ou six ans, mais en vain. Vraiment, les gens qui sont investis, les promoteurs à travers le pays, ont passé l’année dernière par les voies de retour pour voir s’il y avait l’intérêt. Parce que tout le monde, chaque STYX fan aimerait voir ça une fois de plus. Et une personne a parlé, et c’était Tommy [Shaw, STYX guitarist/vocalist], et il a dit ‘Non.’ Je ne sais pas pourquoi ; ça n’a aucun sens.

“Nous devons aux fans qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui – des êtres humains riches et prospères – une dernière occasion de vivre l’expérience Moe, Larry, Frisé et chanvre, quand il est disponible, pour venir les voir”, a-t-il poursuivi, se référant à “Les Trois Stooges”, l’une des comédies les plus réussies de l’histoire.

“Ce n’est pas entre mes mains. Je n’ai pas de hache à moudre. Je n’ai pas de hache à enterrer. Je n’ai rien. Je veux sortir et le faire. Ce n’est pas moi. Alors, veuillez envoyer vos cartes et lettres à l’adresse appropriée. “

DeYoung co-fondé STYX adolescent aux côtés de ses voisins Mandrin et Jean Panozzo au début des années 1970. Jacques Jeune rejoint peu de temps après, avec Shaw à bord en 1975.

Il y a trois ans, Shaw assimilé STYXla relation de DeYoung à un divorce. “On se marie quand on est jeune et tout est rose”, a-t-il dit “Le grand entretien”. “Puis, quand vous commencez à vieillir, vous réalisez que vous n’aviez pas grand-chose en commun et puis vous traversez un divorce difficile… Nous avons toujours des chansons que nous avons co-écrites ensemble, et ce sont nos enfants, et nous avons réussi à trouver un moyen de garder ces choses en jeu.”

Shaw a poursuivi en disant qu’il se contentait de laisser le passé rester dans le passé, choisissant plutôt de s’entourer de positivité alors qu’il entame la prochaine partie de sa carrière. Il a poursuivi: “Sur le plan de la personnalité, à ce stade de ma vie, je veux être heureux. Je veux être entouré de gens qui m’aiment et qui ont mon intérêt à cœur, et je n’ai pas à me battre avec. Il y a il ne me restait tout simplement pas assez d’années pour que je veuille risquer de ne plus avoir ça.”

DeYoung sortira son dernier album studio, “26 Est, Vol 2”, le 11 juin via Frontières Musique Srl.

