Dennis Prager dit qu’il a Covid et qu’il essayait de se faire infecter

Animateur de talk-show radio Denis Prager a informé son auditoire lundi que non seulement il avait Covid-19, mais qu’il essayait de se faire infecter afin d’obtenir une « immunité naturelle ».

L’homme de 73 ans a déclaré qu’il avait été testé positif la semaine dernière et qu’il n’avait pas nécessité d’hospitalisation, en partie grâce à la réception d’anticorps monoclonaux. Ceux-ci peuvent être efficaces dans le traitement de Covid pour les personnes présentant des symptômes légers à modérés qui ont également un risque élevé de progression. Mais Prager a également dévoilé les traitements Covid non prouvés qu’ils ne veulent pas que vous sachiez ™ qui sont devenus populaires parmi de nombreux conservateurs.

« Je prends, bien sûr, depuis des années – un an et demi, pas des années – de l’hydroxychloroquine depuis le début, avec du zinc », a-t-il déclaré. « J’ai pris du z-pack, de l’azithromycine, comme le veut le protocole Zelenko. J’ai pris de l’ivermectine. J’ai fait ce qu’une personne devrait faire si l’on ne veut pas se faire vacciner. »

Le «protocole Zelenko» fait référence à un régime très douteux développé par un médecin de la région rurale de New York qui a affirmé avoir guéri 100% des cas de Covid qu’il a traités en utilisant des remèdes non éprouvés.

Prager a ensuite décrit comment il avait délibérément et imprudemment tenté d’être infecté par Covid :

Il est infiniment préférable d’avoir une immunité naturelle qu’une immunité vaccinale et c’est ce que j’ai toujours espéré. Par conséquent, je me suis engagé avec des étrangers, les serrant constamment dans mes bras, prenant des photos avec eux sachant que je me rendais très susceptible d’attraper Covid, ce qui est, en effet, aussi bizarre que cela puisse paraître, ce que je voulais, dans l’espoir que je le ferais. obtenir une immunité naturelle et être pris en charge par la thérapeutique. C’est exactement ce qui s’est passé. Cela aurait dû arriver à la grande majorité des Américains.