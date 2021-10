Dennis Quaid est en compétition sur 10 questions avec Kyle Brandt. L’acteur partage ce que c’était que d’être sur le plateau pour le discours d’Al Pacino dans Any Given Sunday, débat pour savoir si lui ou Kevin Costner est le roi des films de sport, révèle trois rôles célèbres de Tom Hanks qu’il a transmis, et plus encore.

Hôte : Kyle Brandt

Invité : Dennis Quaid

Producteurs : Arjuna Ramgopal, Steve Ahlman et Richie Bozek

