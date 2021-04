Dennis remporte sa première victoire dans une deuxième course ordonnée à Valence · .

Jake Dennis a remporté sa première victoire en Formule E avec un entraînement imposant des feux au drapeau à Valence.

La deuxième course sur le circuit Ricardo Tormo était une affaire beaucoup plus simple que celle qui avait eu lieu 24 heures plus tôt. L’absence d’interruptions de Safety Car a permis aux équipes de se tenir au courant des restrictions de consommation d’énergie considérablement plus facilement.

Le déroulement de la journée a débuté sur une piste très humide, qui s’est améliorée lors des qualifications. Le groupe quatre, en bas du championnat, a fait face à une piste beaucoup plus sèche que ceux qui ont couru plus tôt, et a dûment réclamé les positions de Super Pole. Dennis avait été le plus rapide dans les groupes, il est donc sorti dernier et a pris la pole avec une énorme marge.

Au début de la course, la question de savoir si quelqu’un voudrait mener était une grande question. Ceux qui suivent pourraient potentiellement économiser jusqu’à 0,7 kWh d’énergie par tour en slaling. Alex Lynn, deuxième sur la grille, était en première position pour en profiter et jouer le même match d’attente que Nyck de Vries a eu hier.

La piste était suffisamment sèche pour le premier départ arrêté de la Formule E puisque Diriyah et Dennis ont pu prendre la tête. Lynn se glissa derrière lui et évita d’être forcé devant Dennis, profitant de son sillage, tandis que le reste du peloton suivait, regroupé sur moins d’un demi-kilomètre de piste.

Norman Nato, parti cinquième, a pu dépasser les deux 333 voitures. Celles-ci s’étaient qualifiées considérablement plus élevées que d’habitude, bloquant la deuxième rangée. L’OTAN a suivi Lynn pendant une grande partie de la course jusqu’à ce qu’il ait mal évalué la distance dans le virage six reprofilé et a coupé le dos de Lynn, renvoyant son rival furieux hors de la piste et revenant à la septième.

Dennis a mené la deuxième course de Valence de feux en drapeau Nato a réduit l’écart avec Dennis, mais n’était pas en mesure de le combattre pour la tête. Lynn a été en mesure de récupérer car les voitures qui précèdent ont manqué d’énergie. André Lotterer, qui a été pénalisé à deux reprises pour des collisions hier et était sans point après les cinq premières courses, s’est hissé à une troisième place en piste. Lynn a alors profité de son sillage pour gérer l’énergie qu’il avait utilisée lors de la récupération.

Lorsque l’OTAN a reçu une pénalité de cinq secondes pour le contact avec Lynn, Dennis a contrôlé la course pour terminer avec une marge d’énergie confortable et prendre le drapeau à damier. Lotterer et Lynn étaient suffisamment proches pour hériter des places restantes sur le podium lorsque l’OTAN a été rétrogradé de la deuxième à la cinquième place par sa pénalité.

Une seule voiture n’a pas réussi à terminer la course. Stoffel Vandoorne, deuxième aux points, a abandonné après un coup maladroit dans les barrières avec Sébastien Buemi.

La sixième course de 15 a peu changé l’ordre du championnat, car les cinq meilleurs pilotes n’ont pas réussi à ajouter à leur total de points. La paire Mercedes De Vries et Vandoorne mèneront donc le classement de l’EPrix de Monaco le mois prochain.

Résultat de la course

PositionDriverTeam1Jake DennisBMW Andretti2Andre LottererPorsche3Alex LynnMahindra4Oliver RowlandNissan e.Dams5Norman NatoVenturi6Rene RastAudi7Jean-Éric VergneDS Techeetah8Oliver TurveyNIO 3339Edoardo MortaraVenturi10Lucas di GrassiAudi11Sebastien BuemiNissan e.Dams12Max GuentherBMW Andretti13Nick CassidyVirgin14Sam BirdJaguar15Mitch EvansJaguar16Nyck de VriesMercedes17Tom BlomqvistNIO 33318Pascal WehrleinPorsche19Robin FrijnsVirgin20Nico MuellerDragon Penske21Sergio Sette CamaraDragon Penske22Antonio Felix da CostaDS Techeetah23Alex SimsMahindraDNFStoffel VandoorneMercedes

