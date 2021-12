Dennis Rodman a rencontré des policiers sur un masque facial sur le vol JetBlue

Dennis Rodman‘est membre du nouveau club de mile high – celui composé de personnes qui auraient refusé de porter un masque facial sur les vols commerciaux – et des flics l’attendaient à son atterrissage.

Rodman a volé de LA à Fort. Lauderdale lundi matin, et les membres du personnel de JetBlue lui auraient dit à plusieurs reprises de remettre son masque. Des sources chargées de l’application des lois nous disent que Rodman obligerait d’abord, mais abaisserait ensuite le masque, citant qu’il avait du mal à respirer.

C’est un grand non-non – d’autant plus qu’il existe toujours un mandat fédéral de masque en vigueur auquel tous les aéroports et toutes les compagnies aériennes doivent se conformer. Sans parler de … Omicron est à la hausse.

Des députés du bureau du shérif de Broward Co. ont parlé à Rodman à l’atterrissage, on nous a dit qu’il était coopératif et, à la fin, ils l’ont lâché, le laissant partir tout seul sans le citer.

Un témoin oculaire du vol a déclaré que Rodman était en première classe… et qu’on lui a demandé 4 fois de garder son visage couvert sur sa bouche et son nez. On nous a dit qu’il l’abaissait constamment jusqu’au menton et qu’il ne le remettait pas immédiatement lorsqu’on le lui demandait.

Comme nous l’avons dit, tout est bien qui finit bien, surtout pour DR. Nous avons contacté JetBlue et le camp de Rodman pour plus de commentaires … jusqu’à présent, aucun mot en retour.