Dennis Rodman devient brutalement honnête à propos de sa relation avec MJ

L’incarnation des Chicago Bulls par Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman est sans doute l’équipe de championnat la plus légendaire de l’histoire. Non seulement il possédait le meilleur joueur de tous les temps, mais aussi la meilleure deuxième option de tous les temps, et peut-être le meilleur rebondeur de l’histoire du sport.

Malheureusement, au moins un peu de mauvais sang semble exister parmi le groupe. Pippen a clairement indiqué qu’il avait du bœuf avec Jordan. Et il n’est pas le seul à cet égard.

Jordan, pour sa part, ne semble pas se soucier d’un iota si les gens de cette équipe ont des problèmes avec lui.

Tout cela soulève la question évidente : quelle est la relation entre Rodman et Jordan ? Est-ce mieux ou pire que les problèmes évidents que Pippen et Jordan semblent avoir ?

Cette semaine, Rodman avait pour objectif de répondre à cette question de front lors d’une conversation avec le podcast Full Send.

“Nous restons en contact”, a déclaré Rodman. « Je l’ai vu l’autre jour. Il était dans le Maryland, j’étais dans le Maryland. Quand je retournerai à Fort Lauderdale, je vais probablement passer du temps chez lui pendant quelques jours pour voir ce qui se passe.

L’idée que Rodman et Jordan traînent ensemble est évidemment assez drôle étant donné à quel point leurs personnalités sont perçues différemment, mais il est bon de savoir qu’ils sont toujours en bons termes.

Pippen et Jordan, quant à eux, semblent encore avoir des problèmes à régler. Bien que la cause première de leur bœuf ne puisse probablement pas être résolue, nous espérons que toutes les parties impliquées pourront éventuellement la dépasser et se retrouver dans un meilleur endroit le plus tôt possible.

Priez pour LaMelo. https://t.co/19CUdeNwCM – Jeu 7 (@game7__) 1er septembre 2021

En rapport: Charles Barkley appelle l’équipage de LeBron James pour l’ombre