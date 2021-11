Dennis Rodman surprend émotionnellement sa fille en assistant à un match de football malgré l’éloignement

Dennis Rodman cherche à reconstruire sa relation avec sa fille. Plus tôt cette semaine, Trinity Rodman est allée sur Instagram pour publier une photo de son père faisant une apparition au match éliminatoire de la NWSL malgré leur éloignement. Trinity, 19 ans, joue pour le Washington Spirit, et l’équipe affrontait le North Carolina Courage dimanche.

« Ce dernier match a été extrêmement émouvant. Oui, Dennis Rodman s’est présenté à un match de la Nwsl, mais aussi mon père, après des ANNÉES qui m’ont surpris lors d’un grand match de ma carrière, j’ai été choqué, bouleversé, heureux, triste, tout. » Trinity a écrit dans le message. « Mon père ne joue pas du tout un grand rôle dans ma vie et la plupart des gens ne le savent pas, nous ne sommes pas d’accord sur beaucoup de choses », a expliqué le footballeur professionnel. « Je passe des mois, voire des années sans sa présence ou sa communication. Être sous les projecteurs a été difficile pour nous, lui et moi. »

« Nous n’avons pas la meilleure relation, mais à la fin de la journée, il est humain, je suis humain… c’est mon père et je suis sa petite fille qui ne changera jamais. Je m’améliorerai et regarderai vers l’avenir tous les jours comme je l’espère il fait. » Trinity est entré dans l’histoire en devenant le plus jeune buteur américain de l’histoire de la NWSL. Elle a été sélectionnée par le Spirit No. 2 au classement général de la NWSL en janvier.

« Être même juste dans le repêchage avec ma situation et mon âge est fou, mais être n ° 2 d’une équipe incroyable est hors de ce monde, comme si je ne pouvais rien demander de plus », a déclaré Rodman à l’époque, par ESPN. « DC vient d’avoir un programme génial, une équipe géniale. L’entraîneur [Richie Burke] est incroyable. Je lui ai parlé plusieurs fois. Je sais que c’est un entraîneur-chef difficile, mais je suis tellement excité d’être son joueur, d’apprendre et de m’améliorer. »

Dennis Rodman, 60 ans, était une figure controversée lorsqu’il jouait dans la NBA, mais est considéré comme l’un des plus grands joueurs défensifs de l’histoire de la ligue. Il a remporté cinq championnats NBA (deux avec les Detroit Pistons, trois avec les Chicago Bulls) a remporté le prix NBA Defensive Player of the Year à deux reprises et a remporté le titre de rebond à sept reprises. Récemment, Rodman a été sélectionné dans l’équipe du 75e anniversaire de la NBA.