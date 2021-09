Dennis Rodman tire sur Stephen Curry et Dame Lillard

Dennis Rodman est l’un des talents de basket-ball les plus uniques et les plus marquants de l’histoire du sport. Sans lui, non seulement la dynastie des Chicago Bulls telle que nous la connaissons n’aurait pas existé, mais le Temple de la renommée, des talents non buteurs comme Ben Wallace n’auraient peut-être jamais obtenu la reconnaissance qu’ils méritent.

L’influence et l’héritage de Rodman sont irréprochables.

La semaine dernière, Rodman s’est entretenu avec le podcast Full Send pour parler d’une myriade de problèmes – y compris une évaluation brutalement honnête de sa relation actuelle avec Michael Jordan.

Un en particulier qui a attiré beaucoup d’attention après coup ? Pourquoi il ne regarde plus la NBA.

“Je ne sais pas, c’est juste très difficile à regarder parce qu’une fois que vous avez joué le jeu comme nous l’avons joué, l’intensité, juste la compétitivité”, a-t-il déclaré. «Mais maintenant, c’est plus comme si vous savez que je ne veux pas regarder les joueurs descendre en tirant 50 pieds, vous savez. Ce n’est pas du basket.

Il est difficile de ne pas considérer l’évaluation de Rodman comme autre chose qu’un tir flagrant sur des joueurs comme Stephen Curry des Golden State Warriors et Damian Lillard des Portland Trail Blazers. Le premier a tenté 12,7 trois par match l’année dernière tandis que le second en a tenté 10,5. Lors de la dernière année de Rodman avec les Bulls, toute l’équipe a tenté 11,7 trois par match.

Cela étant dit, certains apprécient l’évolution du jeu. Au moins une légende est récemment sortie et a déclaré publiquement son amour pour la façon dont Curry joue au basket.

En ce qui concerne Rodman, ses goûts uniques ne reflètent pas nécessairement les préférences de quelqu’un d’autre. De toute évidence, il n’est pas un fan du jeu moderne, mais beaucoup d’autres le sont. A chacun le sien.

