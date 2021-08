Dennis Schröder a laissé tomber le sac de la manière la plus spectaculaire possible

Il est toujours important de croire en soi, mais Dennis Schröder est allé un peu trop loin. Mardi, le meneur a annoncé qu’il signait un contrat avec les Celtics de Boston, qui s’est révélé plus tard être un contrat d’un an et 5,9 millions de dollars.

Écoutez, près de 6 millions de dollars pour un an, ce n’est absolument rien à dédaigner. Il n’y a qu’un seul problème: cela survient des mois après que Schröder a été offert et a rejeté un contrat de 4 ans et 84 millions de dollars avec les Lakers pendant la saison régulière afin qu’il puisse tester les eaux maintenant. C’est l’une des débâcles les plus spectaculaires des agences libres de mémoire récente, et elle rejoint certaines des gaffes les plus infâmes de l’histoire de la ligue.

Il a été rapporté que Schröder était convaincu qu’il valait un contrat de 100 millions de dollars ou plus, ce qui l’a amené à rejeter le contrat des Lakers. Ainsi, au lieu d’être le meneur de jeu de départ aux côtés des trois grands Lakers de LeBron James, Russell Westbrook et Anthony Davis, il va maintenant essayer de remplacer Kemba Walker à Boston, dans une ville tristement célèbre pour mâcher et cracher des meneurs dans dernières années.

L’espoir de Schröder est qu’il brillera sur les Celtics, entrant à nouveau en agence libre dans un an et, espérons-le, obtenant l’argent qu’il recherchait – mais cela ne change toujours pas qu’il manque maintenant 15 millions de dollars cette année, puis 21 $ de plus. M dans les années à venir. Si le pari de Schröder ne porte pas ses fruits, cela pourrait être l’erreur d’une vie.

Où cela se situe-t-il avec les autres erreurs passées des agents libres ?

Le concept d’un joueur « pariant sur lui-même » n’a rien de nouveau et, pour être honnête, il existe des dizaines d’exemples qui ont fonctionné dans le passé. Cependant, dans l’état actuel des choses, Schröder rejoint un petit groupe rare qui pensait pouvoir obtenir le monde et s’est retrouvé avec des cacahuètes.

Latrell Sprewell, 2004-05

Faisant partie des Timberwolves aux côtés de Kevin Garnett et Sam Cassell, Sprewell était le troisième homme d’une équipe du Minnesota qui semblait prête à faire pression pour un championnat. Après une excellente saison 03-2004 avec un an restant sur son contrat, les Wolves ont offert à Sprewell un contrat de 3 ans et 21 millions de dollars conçu pour maintenir le groupe ensemble.

Malheureusement pour lui, Sprewell pensait qu’il valait bien plus. À la suite d’une explosion tristement célèbre dans laquelle il s’est senti insulté et a déclaré qu’il devait «nourrir sa famille», il a tenu bon, choisissant plutôt d’entrer en agence libre en 2005. Il a vu tout le marché se tarir autour de lui, et pas une seule équipe lui propose un contrat. En avril 2005, il était hors de la ligue.

Bonzi Wells, 2006

Connaissant un rajeunissement de carrière à Sacramento, Bonzi Wells faisait partie des efforts de reconstruction des Kings à la suite d’un échange qui a envoyé Chris Webber aux 76ers, mettant ainsi fin à leur effort majeur pour un championnat au début des années 2000.

Rejoignant un groupe hétéroclite de stars, Wells a rebondi après plusieurs saisons difficiles à Memphis, où il était principalement utilisé hors du banc. De retour en tant que partant, les Kings ont vu du potentiel, offrant à Wells un contrat de 36 millions de dollars sur 5 ans en août 2006.

Wells a rejeté l’accord et a attendu une offre plus importante. Cela ne l’a jamais fait. Enfin, en septembre, Wells a accepté un contrat de 5 millions de dollars sur 2 ans avec les Houston Rockets. Il a lutté pendant ces deux années, a rebondi à la Nouvelle-Orléans pendant un an – puis était hors de la ligue.

Au lieu de signer un accord qui lui aurait payé plus de 7 millions de dollars par an jusqu’en 2011, Wells a quitté la NBA en 2008.

Nerlens Noël, 2017-18

La plus récente erreur des agences libres avant Schröder, Nerlens Noel a vraiment, vraiment bâclé celle-ci. Jouant avec les Mavericks, Noel a reçu une offre énorme des Mavericks qui était davantage basée sur le potentiel futur que sur la production. Toujours à l’âge de 22 ans, la conviction du front office était que Noel, souvent blessé, pourrait devenir la centrale défensive qu’il était considérée comme hors de l’université.

Noel s’est vu proposer une offre de 70 millions de dollars sur 4 ans des Mavericks en juillet 2017. Il a rejeté l’accord, choisissant plutôt d’attendre la fin de son accord et d’explorer l’agence libre.

C’était une tentative de parier sur lui-même qui a tourné de manière spectaculaire. Noel a régressé en 2017-18, signant finalement un contrat de 3,7 millions de dollars sur 2 ans avec le Thunder d’Oklahoma City. Si Noel avait signé cet accord, il serait maintenant agent libre, avec 70 millions de dollars en poche. Au lieu de cela, il a rebondi, maintenant avec les Knicks, et au cours de la même période, il a gagné 10,7 millions de dollars.

À son honneur, Nerlens a un peu inversé la tendance. Il vient de signer un contrat de 27,7 millions de dollars sur 3 ans avec New York. Mais quand même, il a perdu beaucoup en disant non à Dallas.

Que doit faire Schröder maintenant ?

Je veux dire, que peut-il faire ? Jouez son cul, espérez que le nouveau pari fonctionne – oh, et virez celui qui lui a dit de rejeter l’accord des Lakers et de tester les eaux.