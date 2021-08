Dennis Schröder a perdu un pari sur lui-même, mais ça va

Il est facile de regarder l’intersaison de Dennis Schröder et de l’appeler un désastre absolu. C’est probablement la description la plus honnête possible. Il n’y a rien d’autre qu’on puisse appeler ça.

Schröder se serait vu offrir une prolongation de 4 ans et 84 millions de dollars des Lakers la saison dernière et l’a refusée. Il avait espéré trouver une meilleure offre pendant l’agence libre cet été.

Il s’avère que c’était sa meilleure offre là. Il n’a rien trouvé d’approchant.

Maintenant, il lui reste un contrat d’un an avec les Celtics de Boston d’une valeur de 5,9 millions de dollars – bien en deçà de ce qu’il pensait à l’origine de son marché et si loin de l’offre des Lakers.

Même le fan de NBA le moins averti au monde peut regarder cette situation et voir à quel point les choses se sont mal passées pour Schröder. La réaction d’Elle Duncan à l’accord est plus que appropriée.

Bien sûr, Internet s’en est pris à lui pour avoir fouillé le sac et perdu beaucoup d’argent.

Dennis Schroeder : Je veux un accord autour de 120 millions de dollars

Robert Horry l’a absolument rôti sur le saut.

Robert Horry n’a pas caché ce qu’il pensait de Dennis Schröder 😳

Schröder a parié sur lui-même et a perdu. Mais, autant de critiques qu’il attrape maintenant, il n’avait pas tort de le faire.

Le marché de cet été manquait de grands noms. Kyle Lowry était le plus gros domino et de nombreuses équipes avaient besoin d’un meneur, y compris ses Lakers. Ils étaient absolument la meilleure option de Schröder car ils pouvaient le payer le plus cher et n’avaient pas non plus une tonne de flexibilité.

Puis le commerce Russell Westbrook est arrivé. Personne ne l’a vu venir.

Schröder perd soudainement son meilleur prétendant, puis perd face à Kyle Lowry, Lonzo Ball et Spencer Dinwiddie dans un jeu de chaises musicales avec des équipes de la NBA. C’est ainsi que les dés ont été lancés. Cela ne veut pas dire que la pensée était mauvaise là-bas.

Avec le recul, Schröder aurait-il accepté l’offre d’extension initiale des Lakers ? Probablement. Mais il a pris un pari valable pour essayer de maximiser sa valeur à son plein potentiel et ce n’est pas une mauvaise chose.

Cela n’a pas fonctionné cette fois. Mais le problème, c’est qu’il n’a plus qu’à recommencer. Cette fois, sur un accord avec les Celtics. Et c’est une assez bonne situation. Il sera à côté de deux ailes de calibre All-Star en Jaylen Brown et Jayson Tatum, un grand défenseur en Marcus Smart et un vétérinaire avisé comme Al Horford. Cette équipe peut gagner des matchs et il peut en faire partie.

Obtiendra-t-il la même offre des Lakers? Probablement pas. Mais de toute façon, ce n’est pas la fin du chemin pour Schröder. On devrait arrêter d’agir comme ça.

