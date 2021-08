Dennis Schröder : céder 84 millions aux Celtics… pour 5

Le marché fluctue toujours dans des directions inattendues et laisse des gagnants et des perdants. Aussi la cachette d’un joueur, qui dans une NBA polyédrique peut être vue au plafond un jour, et au sol le lendemain. Vous pouvez réussir à partir d’endroits inhospitaliers, ou vous pouvez rester sur la route. Obtenez tout, ou absolument rien. Et Dennis Schröder en sait quelque chose sur le sujet, qui avait en début d’année une offre de 84 millions en quatre saisons, et maintenant il cherche sa place dans une NBA qui n’attend personne et qui lui a tourné le dos. un homme talentueux, mais avec ces prétentions de grandeur qui restreignent n’importe qui et se retournent contre soi quand elles ne sont pas justifiées. C’est ainsi que tout se passe dans la meilleure ligue du monde : vous êtes ici ou vous n’êtes pas. Soit vous savez accepter une offre spécifique, soit vous apprenez à attendre votre heure. Et discerner ce qui est bien et ce qui est mal est toujours un travail difficile et compliqué.

Schröder était l’une des deux recrues (l’autre était Harrell) qui est venue chez les Lakers au début de l’année dernière, pour renforcer une équipe qui avait perdu des joueurs dont le cache avait augmenté d’ici l’anneau 2020, le coronavirus. Les départs d’Howard ou de Rondo ont été atténués par les nouveaux arrivants, et des gens comme Marc Gasol ont également été appelés. Et les choses ne se sont pas bien passées après un début prometteur dans lequel les Angelenos étaient en tête : des blessures sont apparues et bientôt tout a été ruiné, avec les Lakers voués à jouer et avec très peu de tournage et, par la même occasion, repos, pour une série à affronter de chien au premier tour contre les Suns, futurs finalistes.

C’est dans cette dernière partie du parcours que toutes les lacunes ont été découvertes : Marc s’est fâché après la signature de Drummond, Harrell a donné ce qu’il a donné (moins que ce qu’on lui attribuait dans le passé), et Schröder était un bon joueur, mais n’a pas récolté 84 millions en quatre saisons. Un fait pour lequel des fuites sont recueillies comme son manque d’alchimie avec ses coéquipiers ou ses discussions dans les vestiaires avec d’autres joueurs comme Kyle Kuzma. Et il y a ceux qui respirent les Lakers, puisque si le meneur avait accepté, désormais ils seraient pieds et poings liés. Rob Pelinka, vénéré lorsqu’il a remonté le Magic Johnson à droite et a atterri Anthony Davis, a été fortement interrogé pour avoir fait une telle offre, revigorant ce sentiment devenu réalité, celui qui dit que la réputation d’aujourd’hui ne justifie pas vos erreurs de demain.

Maintenant, Schröder vient de signer pour les Celtics après avoir été pratiquement décrié en agence libre. Et il l’a fait pour seulement 5 millions de dollars et une saison, un contrat net et totalement inférieur à celui qu’il avait sur la table il y a quelques mois. Le joueur s’attendait à avoir une offre plus élevée que celle que les Lakers lui ont faite en agence libre, mais personne a fait une telle offre. Le meneur de jeu a en moyenne 15,4 points et 5,8 passes décisives dans un parcours dans lequel il a dû assumer des responsabilités sans chance et dans lequel il a été démontré qu’il ne vaut pas comme une première épée, mais comme un lieutenant de luxe qui peut aussi sortir du banc et faire des ravages à l’arrière ou comme micro-ondes. En d’autres termes : qu’il est un bon joueur valide, talentueux. Mais cela ne vaut pas 84 millions de dollars. Et penser le contraire t’a pénalisé. Vous le savez déjà : du plafond au sol en quelques mois. Des trucs de la NBA.