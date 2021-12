Dennis Schroder explique pourquoi il ne pouvait pas jouer avec LeBron, Anthony Davis

La course d’un an de Dennis Schroder avec les Lakers de Los Angeles la saison dernière a été un désastre total.

Non seulement il n’a pas réussi à aider LA à répéter et à remporter un deuxième titre consécutif, mais il s’est aliéné ses coéquipiers d’une manière assez discordante. Beaucoup de Lakers détestaient jouer avec lui – mais l’un détestait ça plus que quiconque.

En fin de compte, Schroder a fini par payer un prix financier assez élevé pour le déroulement de la saison NBA 2020-21. Après avoir refusé 84 millions de dollars aux Lakers parce qu’il sentait qu’il méritait plus de 100 millions de dollars, il a fini par signer avec les Celtics de Boston au cours de l’été pour l’exception de niveau intermédiaire de 5,9 millions de dollars des contribuables.

Cette semaine, Schroder a expliqué pourquoi son temps avec LeBron James et Anthony Davis n’a finalement pas fonctionné.

« C’est la raison pour laquelle j’hésitais un peu », a-t-il déclaré à Brian Robb de MassLive. « La façon dont j’ai joué n’est pas celle de Dennis tout au long de sa carrière dans la NBA, c’est pourquoi je me suis dit: » D’accord, je dois voir comment ça se passe ensuite. » C’est la raison pour laquelle je n’ai même pas parlé à l’organisation et j’ai dit : « Écoutez, nous pourrons parler (du contrat) après la saison. Je veux me concentrer pendant la saison pour la finir.

Cette année, Schroder pense être dans une position plus favorable.

« Maintenant, dans la situation dans laquelle je me trouve, je pense que je suis à 100% à l’aise jusqu’à présent », a-t-il déclaré. « Vous ressentez de l’appréciation, vous sentez que l’organisation essaie de vous aider, vous, votre famille, vos amis ou quoi que ce soit d’autre. C’est super jusqu’à présent. Je veux dire, c’est tout ce que je voulais et je pense que nous pouvons accomplir quelque chose de grand ici.

Schroder est resté assez provocant à propos de son passage avec les Lakers, refusant de le qualifier d’échec.

Est-ce ainsi que l’histoire le verra finalement ? Le temps nous le dira.

