Dennis Schroder quitte les Lakers pour une saison avec les Boston Celtics

in

11/08/2021 à 17h30 CEST

Les Lakers de Los Angeles perdent le gardien allemand Dennis Schroder, après que le joueur lui-même a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il était parvenu à un accord avec son grand rival de l’Est, les Boston Celtics.

L’accord, également avancé par le journaliste ESPN Adrian Wojnarowski, vous rapportera 5,9 millions de dollars pour une saison, le plus que la franchise du Massachusetts pouvait lui payer.

Un contrat Ce qui est loin de ce à quoi il aurait pu s’attendre en début d’année lorsque les Lakers lui ont proposé un contrat de quatre ans pour 84 millions de dollars, une proposition qu’il a rejetée.

Fier en vert

“Je suis fier d’annoncer que la saison 2020-21 je jouerai pour les Boston Celtics & rdquor;, Le meneur a déclaré sur son compte Instagram. “C’est l’une des meilleures franchises de l’histoire de la NBA et je serai honoré de porter du vert et du blanc et de faire ce que j’aime”, a-t-il déclaré.

Le joueur allemand, né en 1993, a récolté en moyenne 15,4 points, 5,8 passes décisives et 3,5 rebonds la saison dernière avec Los Angeles, en 32,1 minutes de jeu. Il est venu aux Lakers d’Oklahoma City Thunder, où il a connu une excellente saison, choisi comme deuxième meilleur sixième homme de la NBA.

À présent Il fera partie de certains Celtics qui ont déjà pratiquement défini l’équipe et avec leur possible meneur de jeu à la barre, comme il l’a fait dans les Lakers, qui n’ont qu’un an dans leurs rangs.