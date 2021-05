Dennis Schroder sera licencié indéfiniment en raison de protocoles de santé et de sécurité

03/05/2021 à 23:01 CEST

.

Le gardien de départ des Los Angeles Lakers, l’Allemand Dennis Schroder, est devenu la dernière victime de l’équipe lundi lorsqu’il a été signalé qu’il avait été soumis aux protocoles de santé et de sécurité covid-19 de la NBA.

Bien qu’officiellement n’a pas annoncé les jours de congé de Schroder, ne durera pas moins de deux semaines, après avoir passé tous les tests médicaux auxquels il sera soumis.

Schroder était déjà hors de la défaite de Los Angeles hier soir, quand ils ont perdu 114-121 sur leur terrain du Staples Center contre les Raptors de Toronto.

L’absence de Schroder était la deuxième liée au covid-19 après avoir raté quatre matchs en février dernier en raison d’une violation de la recherche des contacts.

La défaite de Schroder survient au pire moment pour les Lakers alors qu’il ne leur reste plus que huit matchs à jouer. de la saison régulière et partage la sixième place de la Conférence Ouest avec les Portland Trail Blazers (36-28), qui ont une séquence de quatre victoires consécutives par trois défaites consécutives des champions de la ligue. Ce qui signifie que les Lakers pourraient terminer à la septième ou huitième place de la Conférence Ouest et obligés de jouer le tournoi dit “ play-in ” avec quatre équipes pour définir la passe aux “ éliminatoires ” des septième et huitième places.

L’étoile en avant des Lakers, LeBron James, qui a complètement rejeté le tournoi “ play-in ”, a fait allusion à l’absence de Schroder lors de ses remarques d’après-match après sa défaite face aux Raptors.

James a affirmé que, comme toute équipe, la clé est que tous les joueurs sont en pleine forme et peuvent concourir, ce qui jusqu’à présent n’a pas pu se produire en raison de blessures et d’autres types de congés de maladie ou de protocoles.

Le quadruple vainqueur du prix du joueur le plus utile (MVP) de la ligue, a admis que la dernière ligne droite de la saison pour les Lakers sera très compliquée et difficile.

On pense que l’entraîneur des Lakers Frank Vogel décidera du meneur de réserve, le Texan Alex Caruso, comme joueur qui occupera le poste de départ laissé vacant par Schroder, comme il l’a fait dimanche contre les Raptors.

Schroder, qui sera joueur autonome cet été et disputera sa première saison avec les Lakers, marque en moyenne 15,5 points; 5,8 passes et 3,5 rebonds.