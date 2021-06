Dennis Schröder veut 120 millions de dollars en Free Agency

in

Dennis Schröder sera l’un des principaux protagonistes de la prochaine Free Agency 2021. L’acteur jusqu’ici Les Lakers de Los Angeles arrive sur le marché des agents libres comme l’une des franchises NBA les plus recherchées et les plus désirées. Tout indique que celui qui finira par le signer devra faire un gros effort financier pour le faire.

Cela a été communiqué par Schröder lui-même selon Armin Andres, vice-président de la Fédération allemande de basket-ball. Le meneur de 27 ans assure que son intention est de signer un accord qui tourne autour de 100-120 millions de dollars, soit 20-25 millions par saison, autour du contrat maximum.

Pour cette raison, comme le poursuit Andres, c’est pourquoi Schröder ne représentera pas l’Allemagne cet été. Le joueur a peur de perdre sa grande opportunité s’il subit une blessure.

Rappelons que Dennis Schröder a rejeté en mars dernier une offre de renouvellement des Lakers de 84 millions de dollars pour quatre saisons supplémentaires en tant que joueur de la franchise de Los Angeles (environ 21 millions par saison). Sans surprise, Schröder lui-même n’acceptera aucune offre d’agence libre d’une valeur inférieure à celle-ci.

Des attentes surdimensionnées ?

Qu’une équipe décide ou non de lui offrir cette somme d’argent dans Free Agency 2021, la réalité est que Dennis Schröder a considérablement baissé son niveau cette saison dernière par rapport à 2019/20 avec Oklahoma City Thunder. Les avantages de l’allemand dans chaque cours sont résumés comme suit :

OKC (2019/20) : 18,9 points, 3,6 rebonds, 4,0 passes décisives, 46,9% TC, 38,5% T3 en 65 matchs joués (seulement deux en partant). Lakers (2020/21) : 15,4 points, 3,5 rebonds, 5,8 passes décisives, 43,7% TC, 33,5% T3 en 61 matchs joués (tous en entrée).