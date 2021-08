Dennis Thomas, co-fondateur de ‘Kool and the Gang’, est décédé à 70 ans

Dennis “Dee Tee” Thomas, membre fondateur du groupe de soul-funk de longue date Kool & the Gang connu pour des tubes tels que “Celebration” et “Get Down On It”, est décédé. Il avait 70 ans.

Il est décédé paisiblement dans son sommeil samedi dans le New Jersey, où il résidait à Montclair, selon un communiqué de son représentant.

Le groupe a annoncé sa mort dans une publication sur Facebook.

“Un membre original de Kool & the Gang, Dennis était connu comme le chat cool par excellence du groupe, aimé pour ses vêtements et chapeaux branchés, et son comportement décontracté”, a déclaré le groupe dans un communiqué. “Une personnalité énorme tout en étant aussi une personne extrêmement privée, Dennis était le saxophoniste alto, flûtiste, percussionniste ainsi que le maître de cérémonie des concerts du groupe. Le prologue de Dennis figurait sur le tube du groupe de 1971, “Who’s Gonna Take the légendaire et un exemple de son sens du spectacle.”

“Dee Tee était la styliste de la garde-robe du groupe qui s’assurait qu’ils aient toujours l’air frais. Au début du groupe, Dennis servait également de” faucon du budget “, transportant les gains du groupe dans un sac en papier dans la cloche de sa corne “, indique le communiqué. ajoutée.

Né le 9 février 1951 à Orlando, en Floride, Thomas était connu pour son prologue sur le tube du groupe en 1971, “Who’s Gonna Take the Weight”. Connu pour ses vêtements et chapeaux branchés, il était aussi le styliste de garde-robe du groupe. Au début, il servait de “faucon du budget”, transportant leurs gains dans un sac en papier fourré dans la cloche de sa corne, selon le communiqué.

Dans cette photo d’archive du 3 août 2008, Dennis Thomas se produit avec le groupe “Kool and the Gang” en concert à Bethléem, en Pennsylvanie. Dennis “Dee Tee” Thomas, membre fondateur du groupe de soul-funk de longue date Kool & ; le Gang, est mort. Thomas est décédé paisiblement dans son sommeil samedi 7 août 2021 dans le New Jersey, où il résidait à Montclair. (Photo de : Joe Gill/The Express-Times via AP)

En 1964, sept amis adolescents ont créé le groupe unique de jazz, de soul et de funk, se faisant d’abord appeler les Jazziacs. Ils ont traversé plusieurs itérations avant de s’installer sur Kool & the Gang en 1969. Les autres fondateurs du groupe sont les frères Ronald et Robert Bell, et Spike Mickens, Ricky Westfield, George Brown et Charles Smith.

Le groupe a remporté deux Grammy Awards et sept American Music Awards. Ils ont été honorés en 2014 avec un Soul Train Lifetime Achievement Award. Leur musique est fortement échantillonnée et présente sur des bandes sonores de films, y compris celles de “Rocky”, “Saturday Night Fever” et “Pulp Fiction”.

Parmi ceux qui survivent Thomas se trouvent son épouse, Phynjuar Saunders Thomas, sa fille Tuesday Rankin et ses fils David Thomas et Devin Thomas.