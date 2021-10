Denny Hamlin a qualifié Alex Bowman de « hack » après Martinsville

Bienvenue dans le NASCAR Feud of the Week de FTW, où nous fournissons une ventilation détaillée des dernières controverses et problèmes absurdes, drôles et parfois légitimes dans le monde de la course.

Denny Hamlin était furieux contre Alex Bowman après le Xfinity 500 de dimanche au Martinsville Speedway, et il n’a certainement pas caché ses sentiments.

Avec moins de 10 tours à faire dans la course prévue de 500 tours sur la courte piste de Virginie, Hamlin – un pilote des séries éliminatoires qui se battait pour une place dans le championnat final 4 – menait le peloton avec Bowman – un pilote des séries éliminatoires qui était auparavant éliminé – le poursuivant.

Avec seulement sept tours à faire, Bowman était à l’intérieur de Hamlin pour tenter de passer pour la tête, et sa Chevrolet n°48 s’est détachée et a pris contact avec la Toyota n°11 de Hamlin.

Denny Hamlin TOURNE ! Alex Bowman entre en lui et un redémarrage est à venir ! #NASCARPlayoffs x @peacockTV x @NBC pic.twitter.com/6EM9BLE8p2 – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 31 octobre 2021

Hamlin a filé et a perdu la tête, ainsi que plusieurs positions. Et tandis que Bowman a remporté sa quatrième course de la saison 2021, Hamlin a terminé 24e mais s’est toujours qualifié pour le championnat 4 pour concourir pour un titre le week-end prochain au Phoenix Raceway.

Lorsque la course était terminée et que Bowman est revenu sur la ligne droite pour célébrer, Hamlin a garé sa voiture devant Bowman pour le couper juste devant la ligne d’arrivée. Bowman a contourné Hamlin, mais Hamlin a ensuite frappé et poussé le nez de la voiture de Bowman, et il a renversé le conducteur n ° 48.

Denny Hamlin NE L’AURAIT PAS. Regardez-le se diriger vers la voiture du vainqueur de Martinsville, Alex Bowman ! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/mZvEVOaH2V – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 31 octobre 2021

‘@DennyHamlin a lancé les doubles oiseaux sur Alex Bowman. Regardez une caméra embarquée sauvage depuis la voiture n°11. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/JjHATwoc2d – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 31 octobre 2021

Sur la radio de l’équipe, il a été rappelé à Hamlin de penser à la « grande image », qui était sûrement son équipe l’avertissant de ne rien faire de stupide qui justifierait une pénalité de NASCAR ou nuirait à leurs espoirs de championnat. Et finalement, Hamlin est parti.

Au cours de l’interview sur piste de Bowman avec NBC Sports, il a déclaré que le contact n’était pas intentionnel et a expliqué qu’il s’était détaché et qu’il ne pouvait rien faire pour éviter la voiture de Hamlin.

« Je déteste le faire. De toute évidence, ce n’est pas – je ne veux pas écraser quelqu’un. Je suis juste entré, je me suis relâché sous lui et je l’ai filé. … Je n’essaie pas de conduire en dessous et d’écraser le gars. Je me suis mis sous lui juste, sous lui propre. Je me suis juste mis de côté sous lui, je l’ai filé. Je déteste faire ça. Evidemment involontaire. Une partie de la course sur courte piste.

« Je ne veux pas écraser quelqu’un. » Écoutez @Alex_Bowman après sa victoire à @MartinsvilleSwy. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/YIrXr3q78m – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 31 octobre 2021

L’interview d’Hamlin après la course s’est déroulée un peu différemment, et alors que la foule rugissait avec une bande-son huée, le pilote n ° 11 a claqué Bowman. Hamlin a déclaré à NBC Sports :

«C’est juste un hack. C’est juste un hack absolu. Il se fait botter le cul par ses coéquipiers chaque semaine et juste, il est [expletive] terrible. Il est tout simplement terrible, et il voit une opportunité et il la saisit. Mais évidemment, il a la voiture la plus rapide chaque semaine, et il termine 10e. Il ne voulait donc pas nous y faire courir. Nous avons fait une bonne course propre. Je suis monté aussi haut que possible sur la piste de course pour lui donner toute la place que je pouvais, et il ne peut toujours pas conduire.

« C’est juste un hack. » Écoutez @DennyHamlin après avoir été filé par le futur vainqueur de la course Alex Bowman. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/R0N3lSu9Dk – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 31 octobre 2021

Bien sûr, c’est loin d’être le premier incident dans lequel Hamlin a été impliqué à Martinsville, et ses détracteurs se souviennent sûrement qu’en 2017, Hamlin a détruit Chase Elliott tard dans une course de Martinsville.

Mais ce qui s’est passé entre Bowman et Hamlin semble être une situation de course difficile. Il semble également que Hamlin devra laisser cette querelle se dérouler dans un sens ou dans l’autre s’il veut rester concentré sur la tentative de remporter son premier championnat dimanche prochain à Phoenix.

#NASCARPlayoffs pic.twitter.com/J8jWj6wybK – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 31 octobre 2021

En plus de Kyle Larson – qui a participé à la course de Martinsville avec une place dans la finale du championnat 4 – Elliott, Hamlin et Martin Truex Jr. se sont qualifiés pour la course au titre.

