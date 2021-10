Denny Hamlin et Chase Briscoe ont échangé des barbes Instagram après le Texas

Bienvenue dans le NASCAR Feud of the Week de FTW, où nous fournissons une ventilation détaillée des dernières controverses et problèmes absurdes, drôles et parfois légitimes dans le monde de la course.

La dernière querelle de NASCAR semble être l’un de ces accords de course entre Denny Hamlin et Chase Briscoe, mais leur petite dispute du Texas Motor Speedway dimanche s’est répandue sur les réseaux sociaux. Et c’est assez divertissant, à moins que vous ne soyez l’un des deux conducteurs impliqués.

Dans l’Autotrader EchoPark Automotive 500 – la première course éliminatoire de la NASCAR Cup Series lors de la ronde des 8 – Hamlin, un pilote des séries éliminatoires, a terminé 11e, tandis que Briscoe, qui n’est pas en séries éliminatoires, a terminé 15e.

Mais avec environ 60 tours à faire dans la course de 334 tours, Hamlin dans la Toyota n°11 et Briscoe dans la Ford n°14 se sont affrontés durement, côte à côte avec Briscoe à l’extérieur de Hamlin. À un moment donné, la voiture de Briscoe a rebondi sur le mur extérieur et a subi des dommages à l’arrière droit, notamment un pneu coupé, ce qui l’a forcé à s’arrêter.

« C’est ce qu’il obtient pour être un [expletive] idiot », a déclaré Hamlin à la radio de son équipe après l’incident.

Heureusement, le pilote de NASCAR va bien après s’être écrasé et sa voiture a pris feu au Texas

Mais ce n’est pas la première fois que ces deux-là se lancent sur la piste.

En août, lors de la course sur route d’Indianapolis Motor Speedway, Hamlin était en mesure d’obtenir ce qui aurait été sa première victoire de la saison 2021. Mais devant en prolongation, Briscoe a cloué l’arrière de la voiture n°11 de Hamlin, ce qui l’a fait filer alors que Hamlin perdait la tête. Plus tard, Briscoe a déclaré qu’il courait pour la victoire et ne savait pas que NASCAR l’avait pénalisé pour avoir coupé un virage plus tôt dans le tour.

Entre cela et ce qui s’est passé quelques mois plus tard au Texas dimanche, on peut dire sans se tromper que Hamlin et Briscoe ne sont pas contents l’un de l’autre. Et ils ont échangé des coups sur Instagram lundi en réponse à un article sur l’incident du Texas par le NASCAR sur le compte NBC.

Tout d’abord, Briscoe a répondu au message en faisant référence à l’affirmation de Hamlin de 2017 selon laquelle il avait couru 10 000 courses depuis l’âge de 7 ans (et les calculs n’ont pas tout à fait vérifié là-bas).

Et puis Hamlin a riposté, apparemment avec une référence à Briscoe ruinant ses espoirs de victoire sur le parcours routier d’Indy.

Les deux ont continué à partir de là avec Briscoe se défendant en tant que pilote non éliminatoire et Hamlin offrant une leçon de gestion des risques.

Alors que Briscoe n’est pas en compétition pour un championnat cette année, Hamlin entre dans la course de dimanche au Kansas Speedway troisième au classement et neuf points d’avance sur la marque de coupure. Après le Kansas et le Martinsville Speedway le week-end suivant, le peloton des séries éliminatoires passera de huit pilotes au championnat 4 final, qui concourra au Phoenix Raceway dans une épreuve gagnant-gagnant pour le titre.

Photo des séries éliminatoires de NASCAR : quels pilotes entrent dans la prochaine ronde des séries éliminatoires en train de rattraper leur retard ?

9 photos sympas du dernier test du modèle Next Gen de NASCAR au Roval de Charlotte

voir 9 images