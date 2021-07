Denon AVC-X8500HA : amplificateur pour une expérience home cinéma complète

Avec une puissante amplification à 13 canaux, une transmission du signal 8K et la prise en charge la plus complète du son surround 3D.

Denon présente un équipement différentiel qui offre un son multidimensionnel de haute qualité : AVC-X8500HA. Il s’agit d’un amplificateur sophistiqué, technologiquement avancé et très complet qui dispose de 13 canaux d’amplification de 210w pour profiter du home cinéma comme jamais auparavant, ainsi qu’une expérience 3D plus immersive.

Prêt pour l’avenir du cinéma maison

Pour profiter de films, d’émissions de télévision et de jeux avec la meilleure qualité d’image disponible, le Denon AVC-X8500HA dispose d’une section HDMI avancée (8 entrées / 3 sorties) avec une entrée 8K dédiée qui prend en charge le pass-through du signal.8K / 60 Hz et 4K / Signaux vidéo 120 Hz. La sortie HDMI principale de cet amplificateur est compatible avec eARC (Enhanced Audio Return Channel), qui permet la transmission d’audio non compressé et basé sur des objets tels que Dolby Atmos et DTS: X, directement à partir des applications Smart TV .

Films 8K avec transmission du signal 8K / 60 Hz

De plus, il est possible de passer à un niveau supérieur grâce à lui, car il est capable de lire des films 8K avec un passage de signal 8K / 60 Hz ou une mise à l’échelle ascendante, ainsi qu’en intégrant des amplificateurs AV Quick Media Switching (QMS), qui sont utilisés pour éliminer le décalage vidéo dans les séquences. Il offre même les expériences de jeu les plus excitantes grâce au passage du signal 4K / 120 Hz, ainsi que : VRR (Variable Refresh Rate), QFT (Fast Frame Transport) et ALLM (Low Latency Auto Mode), qui réduit o Élimine le décalage et l’image déchirer pour une expérience de jeu plus fluide et sans décalage.

Algorithmes avancés

Équipé de la suite complète d’algorithmes DSP avancés d’Audyssey Platinum, il comprend le système de correction acoustique automatique Audyssey MultEQ XT32. À l’aide du microphone de mesure fourni, MultEQ XT32 analyse la sortie de chaque enceinte (y compris les subwoofers) jusqu’à huit points de mesure, puis génère des filtres numériques de haute précision qui optimisent chaque canal pour fournir une réponse en fréquence et temporelle correcte. De plus, l’application optionnelle Audyssey MultEQ Editor vous permet de visualiser et d’ajuster les paramètres en détail pour adapter le son plus précisément à la pièce et aux goûts individuels.

Formats pris en charge

Denon AVC-X8500HA prend en charge les formats vidéo à plage dynamique élevée HDR10, Dolby Vision et HLG (Hybrid Log Gamma). Dans le cas de Dolby Vision, cette technologie transforme l’expérience visuelle avec un niveau extraordinaire de luminosité, de contraste et de couleur.

Pendant ce temps, pour les applications de cinéma maison multicanaux avancées, il est compatible avec DTS:X Pro®, ce qui vous permettra de profiter jusqu’à 13 canaux de décodage DTS:X avec des configurations d’enceintes telles que 7.2.6 ou 9.2.4. Il vous permet également de profiter des derniers films IMAX Enhanced dans les configurations de haut-parleurs 7.2.6 ou 9.2.4. En plus de DTS: X Pro, il propose d’autres formats audio 3D, notamment Dolby Atmos®, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS: X®, DTS Virtual: XTM, IMAX® Enhanced et Auro-3D®. Les dernières technologies de virtualisation de hauteur fournissent un son immersif sans canaux de hauteur, créant des effets de hauteur virtuelle dans une disposition de haut-parleurs 7.1, 5.1 et 2.1.

HEOS intégré

Écoutez de la musique depuis n’importe quelle pièce et profitez d’une expérience d’écoute connectée dans toute la maison. C’est ce que permet le nouvel amplificateur, en plus de pouvoir regrouper des appareils compatibles HEOS tels que des enceintes sans fil, des barres de son Denon Home ou des amplificateurs AV et ainsi pouvoir remplir la maison avec la même chanson en utilisant le réseau domestique.

D’autre part, il est capable de guider facilement l’utilisateur tout au long du processus d’installation afin que la configuration soit la plus précise possible. Ainsi, tous les paramètres peuvent être optimisés pour obtenir la meilleure qualité vidéo et audio.

Enfin, ce nouveau modèle est né pour remplacer progressivement le modèle précédent, Denon AVC-X8500H, permettant aux utilisateurs de mettre à jour la carte HDMI / Digital à l’intérieur de leurs amplificateurs AV pour obtenir les mêmes caractéristiques que les composants « A ». La mise à niveau peut être réservée en contactant les revendeurs agréés.

4 299 euros

www.denon-es.com