Denon DP-300 F, DP-400 et DP-450USB – Platine vinyle Hi-Fi

Du modèle le plus simple (DP-300 F) au plus sophistiqué (DP-450USB), ils vous invitent à profiter de la reproduction pure du vinyle, ainsi qu’à le numériser.

Denon présente trois nouveaux modèles de platines : DP-300 F, DP-400 et DP-450USB. Appartenant à l’élégante série Denon Design, ces trois platines vinyles hi-fi présentent un design sophistiqué de construction solide utilisant des matériaux très résistants tels que la fonte d’aluminium. Mais, en plus, ils se distinguent par une fidélité maximale dans la lecture des vinyles, ainsi qu’une technologie de pointe pour les numériser (uniquement le DP-450USB).

Denon DP-300F, intemporel et intuitif à utiliser

Spécialement conçu pour les utilisateurs qui exigent un produit intuitif et, en même temps, capable d’offrir un bon son, ce modèle est le plus simple et le plus traditionnel de la gamme. Un plateau tournant doté d’un bras droit à levage manuel traditionnel et d’un plateau en fonte d’aluminium de haute précision intégré dans un design également fabriqué à partir de ce matériau. De plus, il se caractérise par un système de démarrage et d’arrêt automatique et un autre système anti-vibration, ainsi qu’une traction par courroie. À tout ce qui précède, il ajoute sa capacité de vitesse de lecture de 33 1/3 et 45 tr/min.

Denon DP-400 et DP-450USB, une technologie de pointe

De leur côté, les modèles DP-400 et DP-450USB sont les plus avancés de la gamme et ont été développés en pensant aux utilisateurs qui souhaitent profiter de leurs vinyles comme d’habitude tout en ayant des fonctionnalités plus avancées.

Ainsi, ils sont dotés d’un bras incurvé en forme de S soigneusement conçu qui optimise l’angle de suivi en tout point du disque. De plus, il se caractérise par une remontée automatique à la fin du disque, arrêtant la lecture, afin de conserver l’album et la capsule en parfait état. Sa conception contribue également à la réduction de la distorsion harmonique, garantissant un son cristallin à tout moment.

Les deux disposent également d’un plateau de traction à capteur automatique intégré, qui contrôle le plateau avec précision et empêche les variations de vitesse indésirables pendant la lecture. A cela s’ajoute sa compatibilité avec des vitesses de 33 1/3, 45 et 78 tours, ce qui élargit considérablement les possibilités de jouer tout type de vinyle.

Les deux se distinguent par un cache-poussière amovible, qui fait deux choses : améliorer l’esthétique globale de la platine et éliminer les problèmes de vibrations associés aux caches fixes, qui affectent la qualité sonore. Il peut même servir de présentoir pour les pochettes vinyles : l’utilisateur peut les placer verticalement sur leur socle et les exposer à côté de la platine pour les avoir toujours à portée de main ou en vue.

Point différenciant, le Denon DP-450USB est capable de numériser des vinyles et de les stocker sur un PC. Pour cela, il dispose d’un convertisseur D/A (numérique/analogique), qui est capable de transférer de la musique directement vers le système de stockage connecté via le port USB Type A sur le panneau avant. Branchez simplement le périphérique de stockage, sélectionnez le format MP3 compressé ou l’enregistrement WAV de qualité CD non compressé et lisez l’enregistrement. Les fichiers enregistrés peuvent être lus à partir du périphérique de stockage USB sur tout système ou équipement compatible avec ce connecteur et également sur la gamme d’enceintes sans fil HEOS, et les enregistrements peuvent être édités sur l’ordinateur via le logiciel MusiCut. Cette application est téléchargeable gratuitement sur le site de Denon et permet de manipuler, d’organiser et de baliser des fichiers MP3 avec des métadonnées pour constituer la bibliothèque.

Caractéristiques communes

Ces trois platines sont équipées d’une capsule MM qui garantit un son plus précis et détaillé. Parler de Denon, c’est parler de confiance, puisqu’elle est à l’origine de la fabrication de l’une des capsules les plus vendues du marché. Si l’utilisateur préfère une capsule MC, il est possible de remplacer facilement la capsule existante par une MC et, ainsi, d’adapter le son à ses goûts personnels, et de toujours profiter de la qualité sonore emblématique de la firme. De la même manière, ils intègrent un égaliseur phono qui facilite sa connexion à tout équipement amplifié avec entrée AUX.

Ils partagent également une installation intuitive et une manipulation facile, ce qui garantit qu’ils peuvent être utilisés en quelques minutes, quel que soit le niveau de connaissances technologiques de l’utilisateur. Et c’est qu’ils n’ont besoin que de les connecter à un amplificateur ou à un système audio, y compris ceux de la série Denon Design, pour profiter de toute leur collection de vinyles.

Enfin, les Denon DP-400, DP-450 USB sont présentés avec des mesures de 41 centimètres de large, tandis que le modèle DP-300F a des dimensions de 43 centimètres de large, ce qui leur permet de s’intégrer parfaitement dans n’importe quel système de fidélité audio.

Denon DP-450USB : 599 euros

Denon DP-400 : 499 euros

Denon DP-300F : 369 euros

www.denon.com