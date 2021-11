D’énormes accords de janvier qui pourraient arriver, avec Erling Haaland, Kylian Mbappe et Dusan Vlahovic tous potentiellement en mouvement à l’ouverture de la fenêtre de transfert

Avec la fenêtre de transfert de janvier dans un peu plus d’un mois, les clubs se prépareront à bouger et à renforcer leurs équipes avant la seconde moitié de la saison.

Avec un certain nombre de contrats d’énormes stars qui arrivent à terme dans leurs clubs, dont Kylian Mbappe, Paul Pogba et bien d’autres, il pourrait y avoir d’énormes affaires cet hiver.

Haaland et Mbappe pourraient tous deux changer de club en janvier

Mais quels grands noms pourraient être en mouvement ? talkSPORT a jeté un œil…

Kylian Mbappé | Paris Saint Germain

Mbappe étant l’une des meilleures stars sans contrat cet été, il est possible que le PSG choisisse de l’encaisser en janvier s’il ne signe pas un nouvel accord.

La superstar n’a pas encore convenu de nouveaux termes avec l’équipe de Ligue 1, ce qui signifie qu’il peut entamer des négociations pré-contractuelles avec des clubs hors de France lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira à nouveau dans la nouvelle année.

Le Real Madrid a tenté de faire avancer les Français l’été dernier, mais le club français a rejeté son offre de méga-argent.

Reste à savoir s’ils l’approcheront à nouveau cet été, mais le président du Real, Florentino Perez, a déclaré plus tôt ce mois-ci: « Quand les joueurs terminent leur contrat, c’est mieux. »

.

Mbappe signera-t-il un nouveau contrat au PSG ? Erling Haaland | Borussia Dortmund

Une autre des propriétés les plus chaudes du monde, Haaland, pourrait être en mouvement avant la fin de la saison.

Il a été largement rapporté que la clause de libération de 64 millions de livres sterling de son contrat deviendrait active l’été prochain – mais cela pourrait ne pas être le cas.

Marca a annoncé plus tôt cette année qu’il avait été avancé en janvier – alertant ainsi Manchester City, Manchester United et Chelsea qui sont tous passionnés par la superstar norvégienne.

Dortmund voudra sans aucun doute le garder jusqu’à l’été, alors qu’il vise un succès national et européen.

.

Si la clause de libération de Haaland devient active en janvier, quelqu’un doit-il sûrement faire un pas pour lui ? Jesse Lingard | Manchester United

Jesse Lingard est sur le point de quitter Man United, le joueur et le club étant incapables de s’entendre sur un nouvel accord.

On ne sait pas encore si les Diables rouges chercheront à se débarrasser du milieu de terrain en janvier, ou s’il attendra l’expiration de son contrat avant de passer à l’été.

Des joueurs comme Newcastle, West Ham et même Barcelone seraient intéressés par l’international anglais, qui avait eu du mal à gagner du temps de jeu cette saison après son retour de son impressionnant prêt avec les Hammers.

L’ancien prêteur du London Stadium a même partagé une publication sur West Ham sur Instagram cette semaine, suscitant des rumeurs selon lesquelles il pourrait être de retour dans la capitale le plus tôt possible.

.

Lingard a à peine joué cette saison et pourrait être en déplacement en janvier Dusan Vlahovic | Fiorentina

Vlahovic est un autre joueur dont le contrat pourrait dicter s’il quitte le club en janvier ou non.

L’attaquant est sous contrat avec l’équipe italienne jusqu’en 2023 mais aurait refusé un nouvel accord.

La Fiorentina chercherait désormais à le vendre avant le début de la saison prochaine ou risquerait de le perdre gratuitement l’année suivante.

Le Serbe suscite l’intérêt de l’Atletico Madrid, d’Arsenal et de Tottenham, mais les géants de la Serie A, la Juventus, seraient en tête de la course alors qu’ils tentent de combler le trou de but en forme de Cristiano Ronaldo dans leur alignement.

.

Vlahovic semble prêt pour un grand coup alors qu’il continue de marquer but après but en Serie A Frank Kessie | AC Milan

Arsenal et Tottenham envisageraient tous deux de déménager en janvier pour le Milanais Kessie.

Les géants de la Serie A prendraient des mesures pour assurer le renouvellement de Kessie, dont le contrat actuel devrait expirer en juin 2022.

Cependant, selon Calciomercato, le joueur de 23 ans suscite l’intérêt des rivaux du nord de Londres, Arsenal et Spurs. Manchester United a également été lié.

Il est entendu que Milan valorise Kessie à environ 45 millions de livres sterling – mais il serait difficile de l’éloigner des prétendants au titre de Serie A, où il est heureux.

.

Kessie serait un excellent ajout au milieu de terrain pour n’importe quelle équipe de Premier League

Autres joueurs qui pourraient déménager en janvier

Aaron Ramsey | Juventus

James Tarkowski | Burnley

Raheem Sterling | Manchester City

Paul Pogba | Manchester United

Philippe Coutinho | Barcelone

Bernd Leno | Arsenal

Lorenzo Insigne | Naples