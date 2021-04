D’énormes marques pour gérer la planification de la marque et les tâches créatives de Kapiva

Le compte a été mis en sac à la suite d’un argumentaire multi-agences et sera géré par le bureau de l’agence à Mumbai.

Agence de création indépendante, Enormous Brands a assumé la planification de la marque et les tâches créatives de Kapiva, une marque ayurvédique qui propose des choix alimentaires sains aux consommateurs avec sa gamme de produits ayurvédiques. Le compte a été mis en sac à la suite d’un argumentaire multi-agences et sera géré par le bureau de l’agence à Mumbai.

Dans le cadre de son mandat, Enormous Brands sera désormais responsable de la planification de la marque, de la conception de la stratégie pour atteindre l’objectif commercial et fournira également des conseils stratégiques pour la création et l’amplification de contenu sur tous les supports.

«Nous sommes ravis de nous associer à Enormous Brands alors que nous cherchons à faire de Kapiva une marque durable et différenciée. Enormous a une excellente expérience en matière de narration différenciée pour les marques challenger. Ils ont une compréhension approfondie du consommateur urbain millénaire et ont vraiment compris la proposition de valeur de Kapiva à nos consommateurs », a déclaré Shrey Badhani, cofondatrice de Kapiva, à propos de l’association avec l’agence.

«Kapiva est une marque née de pratiques ancestrales de nutrition ayurvédique rendues accessibles aux familles modernes. Il a ses racines dans la tradition et s’intègre pourtant dans la vie d’une maison moderne avec des formats innovants. Kapiva a extrêmement bien fait ces dernières années, l’attention des gens se tournant vers une meilleure nutrition et à l’avenir, nous serons impatients de renforcer encore davantage la pertinence de la marque dans l’esprit du consommateur », a ajouté Ashish Khazanchi, associé directeur, Enormous Brands.

Enormous Brands, une agence de création indépendante, estime que la grammaire de parler au consommateur a changé. Les marques ont besoin de nouveaux moyens non seulement de communiquer, mais aussi de créer des connexions dignes de parler. Les clients auxquels Enormous Brands est associé comprennent Dish TV, Reliance Capital, Policybazaar, Tata AIG, Facebook, Jubilant, entre autres.

