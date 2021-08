D’énormes mouvements à l’horizon ? Le stratège crypto Michaël van de Poppe analyse le chemin de Bitcoin, Ethereum et Cardano Crypto new media

Un crypto-trader populaire analyse l’action future possible des prix pour Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Cardano (ADA).

Le stratège crypto et analyste de marché très suivi Michaël van de Poppe a déclaré à ses 111 000 abonnés YouTube qu’il voyait le Bitcoin se rallier alors qu’il éliminait sa résistance immédiate à 42 000 $.

« À travers ce qui dépasse cette plage [$42,000] va garantir une nouvelle dynamique à la hausse.

Au moment de la rédaction, BTC se négocie à 43 242 $, selon CoinGecko.

En regardant Ethereum, van de Poppe dit qu’il s’attend à une brève période de réflexion pour la principale plate-forme de contrat intelligent après qu’elle vient de se rallier à une résistance à 2 900 $ après le lancement de sa mise à jour très attendue EIP-1559.

“Mais à ce stade, nous créons potentiellement une divergence baissière substantielle, et nous approchons d’un week-end, et nous approchons d’une zone de forte résistance [$2,900], à travers lequel il est peu probable que nous allons faire une percée de cette résistance en une seule fois, d’autant plus que nous ne sommes pas entrés dans cette zone de résistance depuis juin.

Van de Poppe prédit qu’Ethereum corrigera contre Bitcoin (ETH/BTC) avant d’imprimer une configuration haussière plus haut-bas.

« Donc, étant donné que nous procédons actuellement à cette mesure corrective sur Ethereum contre Bitcoin, vous allez examiner un nouveau plus bas plus élevé à établir. Donc 0,06 BTC [$2,562] est un niveau, 0,063 BTC [$2,690] est un niveau. Ces deux zones sont les zones que nous devrions examiner pour ETH/BTC. Mais dans l’ensemble, les attentes sont, pour moi personnellement, que nous allons nous trouver un sommet temporaire avec les mouvements actuels des marchés d’Ethereum contre Bitcoin.

Enfin, van de Poppe dit que Cardano fait toujours face à une tendance à la baisse contre Bitcoin (ADA/BTC) malgré les récentes nouvelles selon lesquelles ADA a reçu l’approbation d’être cotée sur les bourses au Japon.

Van de Poppe s’attend à ce qu’ADA forme une structure haussière similaire à la phase de consolidation qu’elle a connue en mars, avril et mai de cette année, ce qui a conduit l’actif crypto à des sommets locaux contre Bitcoin.

«Nous suivons toujours une tendance à la baisse, faisant des hauts et des bas plus bas. Il est donc possible que nous testions à nouveau le support, que nous créions une divergence haussière, puis que nous fassions plus tard la percée vers une nouvelle vague d’impulsion.

