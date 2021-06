D’énormes sacs du mandat de communication de Workex

Workex est une plate-forme technologique unifiée pour l’embauche et la gestion de la main-d’œuvre pour les entreprises

L’agence de création indépendante Enormous a rempli le mandat de communication de Workex, une plate-forme technologique unifiée pour l’embauche et la gestion de la main-d’œuvre pour les entreprises de différentes tailles, dans tous les secteurs et dans toutes les régions du pays. Dans le cadre du mandat, Enormous s’occupera de tâches créatives intégrées pour Workex, afin de créer un positionnement de marque clairement différencié et fidèle à ses offres de services à long terme. “Nous sommes ravis des possibilités qui émergent de notre rapprochement avec Enormous, en qui nous avons trouvé une agence créative innovante, dynamique et extrêmement ancrée”, a déclaré Nimish Sharma, co-fondateur et PDG de Workex.

Workex permet d’embaucher et de gérer la main-d’œuvre pour les entreprises en réduisant le temps d’embauche grâce à son moteur de correspondance activé par l’IA et à la gestion de la main-d’œuvre grâce à l’automatisation des flux de travail. Il est d’abord mobile pour rassembler tous les utilisateurs, y compris les demandeurs d’emploi, les entreprises et leur personnel, sur une plate-forme unifiée, offrant ainsi une solution unique pour créer la confiance en toute transparence.

« Nous sommes impatients de créer un travail révolutionnaire qui ajoute de la valeur à la marque et contribue à accroître la préférence pour la marque en Inde. En raison des circonstances actuelles, l’embauche et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie deviennent de plus en plus compétitives et l’avenir appartient aux marques qui se démarquent. Et c’est exactement ce que nous avons l’intention de réaliser pour la marque Workex », a ajouté Ashish Khazanchi, associé directeur d’Enormous à propos de l’association avec la marque.

Enormous Brands est une agence de création indépendante en Inde dirigée par Ashish Khazanchi, Vivek Suchanti et Ajay Verma. L’agence travaille sur le grand public, le numérique et le contenu pour fournir des solutions de communication à ses clients dans différents secteurs. Sa clientèle comprend des noms tels que PepsiCo India, Lenskart, MobiKwik, Emami Limited, Bajaj Finserv, ShopClues, Dish TV, entre autres.

