D’énormes tempêtes solaires arrivent entre 2026 et 2030

21/05/2021 à 13:21 CEST

Au cours de la dernière période du cycle solaire actuel, en particulier entre 2026 et 2030, de puissantes tempêtes solaires menaceront les réseaux de communication et les satellites qui entourent la Terre, selon une nouvelle étude menée à l’Université de Reading. En outre, ils pourraient être un problème sérieux pour différentes missions spatiales prévues pour ces années.

C’est le cas de la mission prévue par la NASA pour ramener les humains sur la Lune. La mission Artémis, conçue pour 2024, pourrait être retardée jusqu’à la fin de cette décennie et coïncider avec la période de risque accru de tempêtes solaires extrêmes.

Selon un communiqué de presse, les scientifiques ont étudié les informations correspondant à 150 ans de météorologie spatiale et ont trouvé des modèles permettant d’identifier les périodes d’événements extrêmes.

Les cycles solaires et leur impact

Les cycles solaires ils durent environ 11 ans. Son changement coïncide avec de fortes modifications du champ magnétique du Soleil: les pôles nord et sud changent de place et différents phénomènes se produisent qui affectent directement la surface solaire.

Cela se manifeste sous la forme d’une augmentation des taches solaires, ainsi que des éruptions solaires et des éjections de masse coronale.

Tout comme il y a des périodes de plus grande activité solaire dans chacun des cycles, il y a aussi des cycles solaires plus intenses et d’autres qui sont plus calmes.

Les spécialistes cherchent à prédire les caractéristiques de chaque cycle solaire pour éviter ou réduire son impact sur la Terre: les éruptions, les éruptions et les fortes émissions d’énergie peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur le système de communication terrestre.

Modèles pour identifier les événements extrêmes

Dans la nouvelle recherche, les scientifiques ont constaté que événements plus extrêmes ils sont plus susceptibles de se produire au début des cycles solaires pairs et à la fin de ces cycles impairs.

Il convient de rappeler que nous traversons actuellement les premières années du cycle solaire 25, qui a débuté en décembre 2019.

La probabilité d’événements extrêmes augmente également dans les périodes de plus grande activité solaire, qui coïncident avec le soi-disant maximum solaire: c’est le moment où le Soleil enregistre le plus grand nombre de taches solaires, et il a lieu au milieu du soleil. cycle.

Un autre indicateur d’événements plus intenses est la durée des cycles: ceux qui s’étendent un peu au-delà de 11 ans seraient plus susceptibles de connaître des conditions météorologiques plus extrêmes.

D’après les conclusions de cette recherche, publiées dans la revue Solar Physics, tout indiquerait qu’en passant par une période impaire, la probabilité la plus élevée de tempêtes solaires extrêmes se produirait à la fin de la période.

Les experts affirment qu’entre 2026 et 2030, il y aurait de grandes possibilités de vivre des événements de ces caractéristiques.

Sujet connexe: L’activité solaire est sans précédent depuis plus de mille ans.

Contre les champs magnétiques

Quelle est la cause? Les modèles découverts par les scientifiques seraient liés à la orientation du champ magnétique solaire: il pointerait dans la direction opposée au champ magnétique terrestre lorsque les cycles solaires pairs commencent et lorsque les cycles impairs se terminent.

Dans tous les cas, tant dans la mission Artemis que dans tout autre projet spatial qui pourrait avoir lieu au cours de ces années, cette prévision doit être particulièrement prise en compte.

UNE temps solaire extrême il peut être directement synonyme d’échec et de catastrophe: y aura-t-il alors un retard dans l’activité des missions spatiales prévues pour la fin de cette décennie?

Référence

Événements spatio-météorologiques extrêmes et cycle solaire. Owens, MJ, Lockwood, M., Barnard, LA et al. Physique solaire (2021) .DOI: https: //doi.org/10.1007/s11207-021-01831-3

Photo de profil:

Représentation artistique des particules solaires interagissant avec la magnétosphère terrestre. Crédit: Wikimedia Commons.

Vidéo et podcast: édité par Pablo Javier Piacente à partir d’éléments et de sources libres de droit.

Musique vidéo et podcast: tobylane sur Pixabay.