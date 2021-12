DENT est-elle une opportunité d’achat après la chute des prix ?

DENT/USD a trouvé un support solide au-dessus de 0,003 $, mais le prix de cette crypto-monnaie s’est affaibli de 0,008 $ à 0,0029 $ depuis début novembre 2021.

Le prix actuel est de 0,0039 $, et si vous décidez de trader DENT dans les prochains jours, vous devriez utiliser un ordre stop-loss car le risque est toujours élevé.

Mondialiser les données mobiles

Dent est un projet de technologie blockchain qui vous permet d’acheter et de vendre des actifs tels que des cartes eSIM, des minutes vocales, des forfaits de données mobiles et des recharges sur sa plate-forme.

Ce projet de blockchain fonctionne avec le jeton DENT et vous permet de gagner de l’argent en répertoriant vos données inutilisées sur le marché.

Dent a virtualisé les actifs mobiles et les a rendus commercialisables, tandis que les jetons DENT sont utilisés dans toutes les transactions sur le marché.

Dent compte plus de 26 millions d’utilisateurs et, en plus de la possibilité d’acheter et de vendre des actifs, ce projet vise à être le premier opérateur mondial et numérique à fournir un accès mondial aux données mobiles sans utiliser de cartes SIM obsolètes.

Dent résout les problèmes liés aux frais d’itinérance coûteux et aux longs contrats avec les opérateurs, tandis que la mission de ce projet est de mondialiser les données mobiles. Il offre également le moyen le plus pratique de rester en ligne tout en voyageant avec une connexion Internet dans 60 pays à travers le monde.

Dent propose des forfaits de 1 Go, 3 Go, 5 Go et 10 Go, et il est important de dire que les utilisateurs peuvent garder leur numéro de téléphone actif tandis que DENT eSIM gère le trafic de données mobiles simultanément.

Avec la fonction Dent Voice, les utilisateurs peuvent parler de n’importe où dans le monde sans carte SIM ou dépenser beaucoup d’argent en frais d’itinérance.

De nombreuses grandes entreprises et projets ont déjà collaboré avec Dent, les plus populaires étant Samsung, GSMA, Telecom Infra et Enterprise Ethereum Alliance.

DENT s’effondre depuis début novembre 2021 et cette crypto-monnaie continue de se négocier sur un marché baissier.

Fondamentalement, Dent est un projet vraiment unique avec un grand potentiel, et la dépréciation actuelle des prix a une connotation moins fondamentale.

0,0030 $ représente un soutien solide

Actuellement, DENT est en baisse de plus de 50 % par rapport à ses récents sommets de novembre, mais le prix actuel représente un bon point d’entrée pour les investisseurs à long terme.

Source des données : tradingview.com

Le niveau de résistance important est à 0,0050 $, et si le prix dépasse ce niveau, il pourrait à nouveau atteindre des niveaux supérieurs à 0,0080 $.

Le niveau de support solide pour DENT se situe à 0,0030 $, et si le prix tombe à nouveau en dessous, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,0025 $ ou même moins.

résumé

