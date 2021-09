Dentsu Creative cordes à Ajay Gahlaut en tant que directeur de la création du groupe

Il sera responsable de l’accélération des activités créatives de dentsu India sous une ligne de service optimisée

Dentsu India a annoncé la nomination d’Ajay Gahlaut au poste de directeur de la création du groupe (GCCO), fer de lance de l’excellence créative dans les agences de création de Dentsu India. Gahlaut relèvera d’Amit Wadhwa, PDG de dentsu Creative India et sera chargé d’accélérer les activités créatives de dentsu India sous une seule ligne de services optimisée, a déclaré la société dans un communiqué.

Avec plus de 27 ans d’expérience dans la publicité, Gahlaut a écrit la ligne « Do Boond Zindagi Ki » qui a ancré la campagne Pulse Polio Immunization avec l’acteur Amitabh Bachchan. Il a également créé plus d’une douzaine de publicités pour la campagne. Gahlaut était également à l’origine de la ligne « Make It Large » pour la marque de whisky Royal Stag et a créé le personnage « Mr. Murthy’ pour les climatiseurs Voltas. Il a également créé une œuvre pour la marque de whisky Imperial Blue avec la célèbre signature « men will be men ». Certaines des marques les plus importantes sur lesquelles Gahlaut a travaillé sont Pernod Ricard, BMW, HT Mint et KFC.

Dentsu India est au milieu d’un voyage de transformation passionnant vers dentsu India 2.0 et l’adhésion d’Ajay est un élément essentiel du plan, a déclaré Wadhwa. “Ajay est un leader créatif très respecté avec des années d’expérience dans toutes les catégories et le bon état d’esprit qui correspond à dentsu India 2.0. Avec les brillants esprits créatifs de notre entreprise, nous serons une force avec laquelle il faudra compter, générant de la croissance pour nos clients tout en poursuivant notre évolution créative à un rythme et à une échelle », a-t-il ajouté.

« La créativité est à l’honneur, avec des marques qui cherchent à se différencier sur un marché perturbé – il n’a jamais été plus excitant de travailler dans ce domaine riche en opportunités. J’ai hâte de rejoindre dentsu, Amit et les équipes créatives, ravir les clients et créer ensemble un travail qui définit l’ère », a déclaré Gahlaut.

