Dentsu Data Sciences dévoile le document de position de l’industrie «Qui a mangé mon cookie?»

Le rapport a été publié sous son aile spécialisée Consumer Insights Dentsu Marketing Cloud (DMC) Insights

La division Data Sciences de Dentsu International India, a publié un nouveau document de position de l’industrie «Qui a mangé mon cookie» dans le cadre de son aile spécialiste des informations sur les consommateurs, DMC (DMC) Insights. Le rapport détaille à la fois les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les spécialistes du marketing, les éditeurs, les consommateurs et les courtiers en données alors qu’ils luttent pour s’adapter à un écosystème en mutation conçu pour un monde axé sur la confidentialité.

Dans le but de proposer des publicités plus pertinentes aux consommateurs, les entreprises ont amassé des tonnes de données clients via des cookies tiers, ce qui a érodé la confiance des clients, a déclaré l’agence dans un communiqué. Ce document de position de l’industrie vise à décrire le changement et le besoin vers un monde axé sur la confidentialité en démystifiant les changements de l’écosystème et tente de fournir des conseils aux spécialistes du marketing et aux éditeurs pour naviguer dans un monde en ligne «privé d’abord» dépourvu de cookies tiers.

La révolution numérique qui a créé tant de nouvelles opportunités commerciales et marketing est désormais le moteur de la révolution client, a déclaré Gautam Mehra, directeur des données et de la stratégie produit (Asie-Pacifique) et PDG de Dentsu Programmatic. «Développer de solides relations avec les clients a toujours été fondamental pour bâtir une pratique commerciale réussie. Cela devient plus vital dans un monde axé sur la protection de la vie privée. Grâce à notre exposé de position, nous nous efforçons d’aider l’industrie à naviguer à travers les changements rapides de l’écosystème et de fournir des conseils sur quelques solutions possibles pour renforcer l’expérience client avec la confidentialité au cœur », a-t-il ajouté.

«Pour réussir dans le nouvel environnement axé sur le client, les organisations doivent être en mesure d’utiliser des informations, des technologies et des analyses basées sur le consentement pour offrir des expériences client pertinentes sur tous les canaux. Un monde axé sur la confidentialité favorise la nécessité de développer des ensembles de données de première partie d’une manière beaucoup plus sécurisée et axée sur la confidentialité. L’avantage concurrentiel futur dépendra de la capacité des marques à mieux contrôler leur audience dans un monde basé sur la confiance », a ajouté Nishant Malsisaria, vice-président – stratégie produit (Asie-Pacifique) de Dentsu Data Sciences.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook