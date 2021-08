Dentsu Group s’attend à une croissance élevée à un chiffre pour l’exercice 21

Dentsu Japan Network a augmenté de 12 % et Dentsu International a enregistré une croissance de 17 %.

Dentsu Group a annoncé ses résultats du premier semestre ainsi que du deuxième trimestre 2021, indiquant un rebond des performances. Pour le trimestre clos en juin, Dentsu Group a enregistré une croissance organique de ses revenus de 15 %. Dentsu Japan Network a augmenté de 12 % tandis que Dentsu International a enregistré une croissance de 17 %. “L’amélioration de la marge d’exploitation continue de dépasser les attentes, nettement supérieure à celle de l’année précédente, le deuxième trimestre s’améliorant de 370 points de base en glissement annuel, montrant l’effet d’entraînement de la hausse des revenus et des réductions de coûts en cours”, a déclaré le groupe dans son compte de résultat.

Dentsu Group a réalisé une solide performance au deuxième trimestre, reflétant la confiance croissante des consommateurs et des clients que nous constatons dans toutes les régions, a déclaré Toshihiro Yamamoto, président et PDG de Dentsu Group Inc.. “La croissance des bénéfices sous-jacents continue d’être forte, dépassant nos attentes, et démontre notre engagement envers nos objectifs de marge”, a-t-il ajouté.

Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires du groupe diminué du coût des ventes a augmenté de 5,6% à taux de change constant avec un résultat opérationnel sous-jacent en hausse de 35,9%. La croissance organique du Japon est de 4,5%. L’APAC (hors Japon) a enregistré une croissance de 3,6%. La région APAC a enregistré une croissance à deux chiffres au deuxième trimestre, tirée par une croissance à deux chiffres en Australie, en Indonésie, en Corée du Sud, à Singapour et en Thaïlande. L’EMEA a enregistré une croissance organique de 8,7 % au premier semestre de l’exercice 21 et de 22 % au deuxième trimestre de l’exercice 21.

“Alors que l’évolution future de la pandémie reste incertaine, nos prévisions pour l’année complète confirment notre confiance dans les perspectives du second semestre de l’exercice 2021, ainsi que notre capacité à atteindre nos objectifs à moyen terme d’ici 2024”, a déclaré Yamamoto.

Le Groupe s’attend à une croissance organique élevée à un chiffre pour l’exercice 2021, avec une ligne de mire pour atteindre les objectifs de marge de longue date de 2022 de 20 % pour Dentsu Japan Network et de 15 % pour Dentsu International avec un an d’avance, ce qui implique une amélioration de la marge du Groupe de 160 points de base année après année, a-t-il ajouté dans le communiqué.

