Dentsu India annonce une restructuration et élève Amit Wadhwa au poste de PDG, dentsu Creative India

La restructuration réunira les agences ainsi que leurs capacités numériques et de relations publiques – toutes issues de la maison de dentsu – sous un même toit

dentsu international a créé une nouvelle structure pour sa ligne de services créatifs en Inde. La restructuration réunira les agences ainsi que leurs capacités numériques et de relations publiques – toutes issues de la maison dentsu – sous un même toit dans le but de fournir une offre plus collaborative et alignée aux clients. Les marques qui se réuniront dans le cadre de cette refonte en tant que dentsu Creative incluent Dentsu Webchutney, Taproot Dentsu, WATConsult, Perfect Relations, Isobar, Dentsu One, Dentsu India et Dentsu Impact.

En Inde, la gamme de services créatifs dentsu sera dirigée par Amit Wadhwa en tant que PDG. Wadhwa sera responsable de l’intégration, de la coordination et de la mise en œuvre de la stratégie globale de dentsu Creative sur le marché. Il dirigera l’équipe de direction de la ligne de service créatif de dentsu India, relevant d’Anand Bhadkamkar et de la direction régionale de dentsu Creative.

Sidharth Rao, en plus de ses responsabilités actuelles, sera désormais également en charge de la marque dentsuMB Group en Inde en tant que PDG. Il travaillera avec l’équipe de direction sur la stratégie de marque de dentsuMB pour le marché. Shamsuddin Jasani, qui continue de superviser la marque Isobar en Asie du Sud en tant que directeur général (MD), assumera également un rôle supplémentaire chez dentsu Creative. Il travaillera désormais avec les équipes de direction régionales et mondiales pour soutenir le domaine de pratique Isobar et travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de direction mondiale d’Isobar sur le même sujet.

« Cette restructuration mondiale concerne la consolidation des capacités de nos marques et de nos activités dans le but d’apporter le meilleur de nos services à nos clients et de fournir ces spécialités sans aucun problème. L’idée est de rester fidèle à notre stratégie #OneDentsu et ainsi de devenir un partenaire commercial plus précis et plus léger pour les marques. Les changements au sein de l’équipe de direction indienne ne font que refléter une longueur d’avance dans le renforcement et l’intensification de nos ambitions sur le marché », a déclaré Anand Bhadkamkar, PDG de l’Inde.

Le réseau a élevé Narayan Devanathan au poste de président – ​​Stratégie et intégration pour l’Inde, en plus de son rôle actuel de PDG de dentsu Solutions. Ce nouveau rôle est conçu pour soutenir et atteindre les objectifs stratégiques de dentsu en définissant, mettant en œuvre et stimulant la croissance et d’autres initiatives vitales pour le marché. Il continuera de rapporter à Anand Bhadkamkar pour sa responsabilité supplémentaire au sein de l’équipe de direction du marché indien. Pendant ce temps, Devanathan portera désormais également une casquette régionale en tant que responsable APAC de la pratique Creative Strategy & Consulting de dentsu.

« Narayan a joué un rôle déterminant dans la conduite de l’intégration dans nos unités et, dans le cadre des initiatives d’intégration en Asie du Sud, il soutiendra l’équipe du Sri Lanka dans la stratégie et l’intégration sur les deux marchés. Il quittera désormais son rôle supplémentaire actuel de président de la ligne de services créatifs pour l’Inde et assumera un rôle de leadership régional en tant que responsable APAC – Stratégie et pratique de conseil dans la ligne de services créatifs. Dans ce rôle, il travaillera avec les équipes de direction régionales et mondiales au sein de la ligne de services créatifs pour aider à développer le domaine de la stratégie et des pratiques de conseil dans la région APAC », a ajouté Bhadkamkar.

