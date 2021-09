Dentsu India élève Rahul Vengalil au rang d’associé directeur d’Isobar

Le premier passage de Rahul Vengalil chez Isobar India remonte à 2011, lorsqu’il a rejoint l’agence en tant que chef de groupe senior.

Isobar, l’agence d’expérience créative de dentsu India, a élevé Rahul Vengalil au poste d’associé directeur. Dans son nouveau rôle, Vengalil sera chargé de développer l’entreprise avec la créativité et l’expérience comme objectif clé de la croissance future. Il rapportera à Heeru Dingra, PDG du groupe Isobar India. « Les solutions que nous proposons sont portées par des talents qui possèdent des compétences extraordinaires. Rahul Vengalil est l’une de nos meilleures ressources avec une expertise clé dans le domaine et avec le plaisir d’établir de nouvelles normes à chaque fois. Son approche stratégique et centrée sur le client est en phase avec nos offres. Nous sommes certains qu’il accélérera la trajectoire de croissance d’Isobar en Inde », a déclaré Heeru Dingra, PDG du groupe Isobar India.

L’expertise numérique de Rahul Vengalil englobe les capacités de transformation, de stratégie, de stratégie de marque, d’expérience et d’innovation de l’entreprise. En tant que directeur commercial avant l’élévation, il a joué un rôle actif dans la croissance de l’histoire d’Isobar India vers de nouveaux sommets et a ajouté des marques importantes à la liste des clients de l’agence, augmentant ainsi la ligne d’activité créative d’Isobar.

Le premier passage de Rahul Vengalil chez Isobar India remonte à 2011, lorsqu’il a rejoint l’agence en tant que chef de groupe senior. Selon l’entreprise, il a accepté et exécuté avec succès le mandat ambitieux d’étendre la présence de l’agence à travers l’Inde et de créer la première succursale sud d’Isobar à Bangalore. Cependant, Vengalil a quitté Isobar début 2017 pour lancer sa propre société d’audit et de transformation numérique – What Clicks, et est revenu à l’agence en 2020. Sa clientèle au fil des ans comprend des marques telles que Myntra, Visa, Marks & Spencer, Titan International, Skore, Eicher, Paradise Biryani, Wrangler, Air Asia, Sun Network et Sterling Holidays.

L’équipe de personnes innovantes et créatives d’Isobar est alignée sur la vision globale de l’agence de se transformer en l’agence d’expérience la plus créative au monde, a déclaré Rahul Vengalil. « Je suis impatient de commencer ce nouveau chapitre chez Isobar India. Mon expérience avec Isobar a transformé mon parcours ; et il est maintenant temps d’établir de nouveaux repères. Avec notre programme ‘Invent Make Change’, nous nous engageons à jouer un rôle déterminant dans la création d’une économie de l’expérience en Inde », a-t-il ajouté.

Le changement fait partie du plan global du réseau visant à devenir le groupe le plus intégré au monde d’ici 2024 ; il accélère également le parcours de croissance du marché vers dentsu India 2.0. Le groupe soutiendra davantage la fourniture des capacités et des services d’Isobar depuis l’Inde, et la structure favorisera la collaboration et le partage des connaissances au sein de l’équipe indienne, incarnant la devise d’Isobar « Inventer, créer, changer ».

