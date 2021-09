Dentsu India élève Roopam Garg au poste de PDG de dentsu X India

in

La nomination est effective immédiatement.

Dentsu India a nommé Roopam Garg au poste de PDG de dentsu X (dX) India. Garg a été chef de l’exploitation (COO) de dX India pendant cinq ans. Il continuera à rendre compte à Divya Karani, PDG, médias – Asie du Sud dans son nouveau rôle. Dans son nouveau rôle, Garg sera chargé de poursuivre les apprentissages de l’interaction intégrée transparente entre les consommateurs et les marques afin de mener une planification de communication holistique pour les entreprises des clients. La nomination est effective immédiatement.

« Nous vivons une époque passionnante, avec de nombreuses nouvelles perspectives de progrès devant nous. dentsu X occupe actuellement une position enviable dans l’industrie. Je suis convaincu que sous la direction de Roopam Garg et sa capacité intuitive à réunir des équipes très motivées, les meilleurs jours sont encore à venir », a déclaré Divya Karani, PDG de Media South Asia, dentsu X.

Au cours de son rôle de COO, Roopam Garg a joué un rôle dans l’accélération de la croissance de dentsu X. Il a plus de deux décennies d’expérience dans la communication/les médias, occupant des postes de direction dans cinq régions/marchés en Inde, dans la région MENA, en Chine, au Vietnam et à Londres. Auparavant, il a occupé des postes de direction en tant que directeur général de Publicis Groupe Vietnam et COO de ZenithOptimedia Group India.

« La stature et la croissance de dentsu X sont le résultat de notre conception axée sur les données, de notre engagement à offrir une « expérience au-delà de l’exposition » et de notre partenariat étroit entre le client et l’agence pour obtenir des résultats commerciaux. Avec notre équipe, je suis impatient d’accélérer notre dynamique de croissance », a ajouté Roopam Garg.

dX India propose actuellement des solutions de communication intégrées à travers ses trois marques d’agence : dentsuX-palette, dentsuX-cubic et dentsuX-matrix. Aligné sur le plan mondial de transformation en groupe le plus intégré au monde d’ici 2024, l’histoire de la croissance de dX India accélérera encore davantage dentsu India 2.0.

