Dentsu India renforce ses capacités numériques, expérientielles et de relations publiques sous Isobar India

Ce changement fait partie du plan global du réseau pour devenir le groupe le plus intégré au monde d’ici 2024

Dentsu India a renforcé ses capacités numériques, expérientielles et de relations publiques au sein du groupe Isobar India, composé des agences de création Isobar India et WATConsult, et de l’agence de relations publiques Perfect Relations. La structure du groupe verra les trois agences s’aligner sur la proposition globale d’Isobar : créer des marques distinctives et des expériences innovantes pour un avenir connecté. Heeru Dingra, précédemment PDG de WATConsult, dirigera le groupe en tant que PDG, sous la responsabilité d’Amit Wadhwa, PDG de dentsu Creative India.

Selon l’entreprise, ce changement fait partie du plan global du réseau pour devenir le groupe le plus intégré au monde d’ici 2024 ; il accélère également le parcours de croissance du marché vers dentsu India 2.0. Le groupe soutiendra davantage la fourniture des capacités et des services d’Isobar depuis l’Inde, et la structure favorisera la collaboration et le partage des connaissances au sein de l’équipe indienne, incarnant l’esprit d’Isobar « Inventer, créer, changer ».

Stratégiquement, l’Inde est l’un de nos marchés les plus importants et les plus importants pour Isobar, a déclaré Jean Lin, PDG mondial, directeur créatif et exécutif du groupe dentsu. «Heeru nous a rejoints grâce à l’acquisition de WATConsult et n’a cessé de se renforcer, cultivant une culture de créativité et d’innovation. Heeru renforcera l’histoire de la croissance d’Isobar, en réunissant les meilleurs spécialistes de différentes disciplines créatives pour créer la prochaine vague d’expériences transformatrices pour nos clients et, à son tour, accélérera nos marques dans la vision dentu India 2.0. Je suis certain qu’avec Heeru à sa tête, le groupe Isobar India continuera de croître et d’offrir l’excellence à nos clients », a ajouté Lin.

Pour Wadhwa, la nomination de Heeru à la tête du groupe Isobar en tant que PDG de son pays fait passer le voyage dentu India 2.0 d’un cran. « Cette décision est également conforme à notre ambition mondiale de devenir le réseau le plus intégré d’ici 2024. Nous visons à offrir le meilleur de nos offres à des clients avec des idées novatrices et des stratégies axées sur les solutions, progressant vers l’excellence », a-t-il déclaré. .

« Alors que je franchis ce nouveau pas, mon objectif est d’offrir des services intégrés de classe mondiale et une expertise de premier ordre qui apportent de la valeur à nos clients actuels et futurs. Les gens et la créativité sont au cœur de notre entreprise, et j’assure que nos clients ne seront servis qu’avec le meilleur de l’industrie », a déclaré Dingra.

