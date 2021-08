Dentsu India restructure son activité CXM

L’activité CXM de dentsu India abritera désormais les agences – Sokrati, Fractal Ink Design Studio et Merkle B2B, sous un même toit

dentsu a annoncé le lancement d’une proposition de gestion de l’expérience client (CXM) unifiée dirigée par Merkle sur le marché. L’annonce rassemble la transformation des données, la transformation numérique et le conseil CX en une seule unité pour créer une pratique CX spécialisée en Inde sous la marque Merkle.

Dans le cadre de la refonte organisationnelle mondiale du réseau, l’activité CXM de dentsu India abritera désormais les agences – Sokrati, Fractal Ink Design Studio et Merkle B2B, sous un même toit. Anubhav Sonthalia dirigera dentsu CXM en Inde en tant que PDG, en plus de remplir son rôle actuel de PDG, Sokrati. Il continuera à rendre compte à Anand Bhadkamkar, PDG, dentsu India, et Z Shen, PDG, dentsu CXM, APAC.

Sonthalia sera responsable de l’intégration, de la coordination et de la mise en œuvre de la stratégie globale de dentsu CXM à travers le pays. L’activité CXM visera à créer des expériences client différenciées grâce à des transformations des données, de la conception et de la technologie, et travaillera avec des partenaires tels que Salesforce, Adobe, Google Cloud et AWS.

La nouvelle activité CXM nous aidera à nous rapprocher de notre parcours de croissance, a déclaré Bhadkamkar. « CXM connaît une croissance rapide et devrait bientôt représenter 35 % de notre activité globale en Inde. D’ici 2025, nous prévoyons que ce domaine en pleine croissance aura une contribution de 50 % à notre entreprise. Avec ce nouveau secteur d’activité CXM, nos clients verront une multitude d’avantages car il s’agira d’une solution unique pour tous leurs besoins CXM », a-t-il ajouté.

« Je suis impatient de diriger le CXM de Dentsu India et de développer de nouvelles stratégies pour améliorer notre expérience client. Nous visons à fournir des services de classe mondiale à nos clients et à prioriser les expériences basées sur les données et la personnalisation de l’ensemble de l’expérience client de bout en bout. Notre objectif principal sera de créer une vue holistique pour les clients et une stratégie ciblée pour offrir les expériences personnalisées qu’ils exigent », a déclaré Sonthalia.

