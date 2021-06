Dentsu International déploie une unité de marketing sportif en Inde ; nomme Anand Yalvigi comme directeur de l’unité

Dans son nouveau rôle, Yalvigi rendra compte à Haresh Nayak, COO, Dentsu International, marques médiatiques.

Dentsu International a lancé son unité de marketing sportif en Inde avec le soutien de Dentsu Sports International (DSI) – dont le siège est à Tokyo, et Dentsu Sports Asia (DSAsia), Singapour. Pour diriger l’unité de marketing sportif, Dentsu International a nommé l’ancien joueur de cricket Anand Yalvigi au poste de directeur de cette nouvelle verticale pour l’Inde. Dans son nouveau rôle, Yalvigi rendra compte à Haresh Nayak, COO, Dentsu International, marques médiatiques. « Le lancement de l’unité Dentsu India/Dentsu Sports Asia exploitera la puissance du sport via ses capacités commerciales et créatives pour apporter des solutions et des expériences marketing significatives aux marques », a déclaré Haresh Nayak, COO Dentsu International, marques médiatiques.

Avec près de 20 ans d’expérience dans le marketing sportif, Yalvigi a lancé avec succès et travaillé avec plusieurs sociétés de gestion sportive, dont Ignite Sports, Havas Sports, Network Sports et Nimbus. Il a également joué un rôle déterminant dans la mise en place de l’équipe de Kochi IPL. Il a été constamment impliqué dans la conception de concepts sportifs uniques pour diverses marques avec une affinité pour le cricket – son domaine principal.

Avec le vaste réseau de clients et les multiples services internes de dentsu, Yalvigi prévoit de créer des concepts sportifs uniques pour diverses marques. Dans le cadre de cette nouvelle division, la société offrira une vaste gamme de services, notamment des conseils sportifs, de la publicité dans les stades, des activations de marque, la gestion des talents, un programme de leadership, des événements sportifs d’entreprise, l’éducation sportive, la RSE et le parrainage d’équipes. « Avec l’héritage de dentsu et son vaste réseau, je suis sûr que nous apporterons un changement de paradigme dans la manière dont les solutions marketing sont fournies aux marques. Notre expertise réside dans la fourniture d’une solution de marketing sportif unique pour une marque qui brise l’encombrement », a expliqué Anand Yalvigi.

DSI et DSAsia sont des agences mondiales qui exploitent le pouvoir du sport pour avoir un impact sur le comportement humain grâce à des solutions et des expériences marketing significatives. DSI s’appuie sur des connaissances approfondies et son réseau de membres d’équipe chevronnés et très expérimentés pour établir des liens entre les propriétés sportives et les marques. Sa mission principale est d’être l’entreprise de marketing sportif la plus perspicace et la plus impactante au monde. Cependant, en Inde, l’unité de marketing sportif fonctionnera sous DSAsia.

Dentsu Sports Asia opérera avec plus de 200 personnes à travers le monde aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, à Singapour et en Nouvelle-Zélande. Basée au Japon, Dentsu Sports Asia sera le détenteur des droits du monde du sport, y compris les fédérations, les ligues, les événements, les équipes, les éditeurs et les sites.

