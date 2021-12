Dentsu International nomme Alex Hesz au poste de directeur de la stratégie mondiale

Hesz rapportera directement à Wendy Clark, PDG mondiale, Dentsu International

Dentsu International a nommé Alex Hesz au poste nouvellement créé de directeur de la stratégie mondiale. Dans son nouveau rôle, Hesz dirigera la stratégie d’entreprise mondiale et la stratégie de mise sur le marché de Dentsu International et se concentrera sur l’intégration des capacités dans les médias, la gestion de l’expérience client (CXM) et la création. Hesz rapportera directement à Wendy Clark, PDG mondiale de Dentsu International, et assumera son rôle en 2022.

« La nomination d’Alex change la donne pour Dentsu. Il est l’un des principaux leaders stratégiques de l’industrie. Dans notre cheminement vers l’optimisation de 160 à six marques leaders mondiales, ce rôle est essentiel pour intégrer notre offre totale dans les médias, le CXM et la création, offrant croissance et créativité aux clients à la vitesse et à l’efficacité exigées par le marché », a déclaré Clark.

Avant cela, Hesz a été associé à DDB Worldwide. Il a repris le rôle de CSO mondial, DDB Worldwide en juin 2020. Il a également été CSO du groupe, adam&eveDDB. Il a travaillé avec des marques renommées telles que Google, Samsung, Unilever, Mars, Lloyds Banking Group, BlackRock et Facebook (Meta).

L’annonce de la nomination de Hesz intervient à un moment où Dentsu International vise à se positionner comme un réseau mondial d’agences intégrées. En outre, la nomination fait également suite à de récentes conquêtes et expansions de clients, notamment Manuvie et Kering.

Selon Hesz, Dentsu est idéalement placé pour fournir une offre marketing moderne enviable afin de fournir le travail que les clients veulent vraiment de la manière qu’ils souhaitent vraiment qu’il soit fourni. « Chez Dentsu international, et avec Wendy et son équipe de direction, c’est ce que j’ai trouvé. Une entreprise véritablement intégrée à travers les médias, le CXM et la création, dirigée par un groupe de praticiens au talent absurde qui se consacrent au travail, à la culture et à la société qu’ils construisent ensemble », a ajouté Hesz.

