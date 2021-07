Dentsu International nomme Merlee Jayme au poste de directrice de la création en Asie-Pacifique

Jayme rapportera à Jean Lin, PDG mondial, dentsu Creative et Ashish Bhasin, PDG, dentsu Asie-Pacifique

Dentsu International a annoncé jeudi la nomination de Merlee Jayme au poste de directrice de la création, Asie-Pacifique (APAC). Dans son nouveau rôle, elle sera responsable de l’excellence créative dans les agences de création et d’expérience de dentsu dans la région Asie-Pacifique. Ces agences comprennent Isobar, dentsumcgarrybowen et des agences de création sous la maison de dentsu, telles que dentsu One, Dentsu Webchutney et Taproot Dentsu.

Jayme rapportera à Jean Lin, PDG mondial, dentsu Creative et Ashish Bhasin, PDG, dentsu Asie-Pacifique. La nomination commence avec effet immédiat. Elle continuera à faire partie de l’équipe de base du conseil mondial de l’expérience créative à dentsu et parraine le programme de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) de la région, a déclaré l’agence dans un communiqué.

Dentsu veut être le réseau d’agences le plus intégré au monde, et les idées convaincantes et les connaissances culturelles jouent un rôle central dans la réalisation de cette vision, a déclaré Jean Lin, PDG mondial, créatif, dentsu international. « Le leadership créatif inclusif de Merlee, ses racines asiatiques et son expérience mondiale fonctionnent avec brio pour offrir une transformation fondée sur des idées en Asie-Pacifique – l’un des terrains de jeu les plus dynamiques pour la créativité des entreprises. Nous avons un plan ambitieux pour l’Asie-Pacifique », a-t-elle ajouté.

Jayme a rejoint le groupe grâce à l’acquisition par Dentsu de son agence de création, JaymeSyfu. Elle était auparavant co-présidente mondiale de dentsumcgarrybowen. « Mon rôle mondial chez dentsumcgarrybowen m’a ouvert les yeux sur les opportunités intégrées que nous pouvons créer pour stimuler la créativité et l’innovation, en résolvant les problèmes de nos clients avec toutes les capacités créatives de Dentsu. J’ai hâte de créer un excellent travail qui compte pour nos clients », a commenté Merlee Jayme, directrice de la création, dentsu APAC.

Pour Ashish Bhasin, PDG de dentsu APAC, la capacité créative de Merlee parle d’elle-même et lorsque l’opportunité s’est présentée de lui donner un mandat plus large dans la région, c’était une évidence. « Son esprit d’entreprise, sa créativité et sa capacité innée à tirer le meilleur parti des personnes avec qui elle travaille la rendent vraiment unique, et j’ai hâte de la voir inculquer davantage d’excellence dans nos agences et libérer le potentiel de notre activité créative, en créant des liens plus profonds. avec nos clients et les consommateurs avec qui ils parlent », a-t-il déclaré.

À lire aussi : Aurelia cordes chez Alia Bhatt en tant qu’ambassadrice de la marque

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.