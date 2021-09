Dentsu lance une nouvelle solution intégrée dentsu gaming

Il sera accessible en Asie-Pacifique via les agences de production, de création, de CXM et de médias dentsu

Le groupe Dentsu a annoncé le lancement de sa nouvelle solution intégrée, Dentsu Gaming. Il sera accessible en Asie-Pacifique via les agences de production, de création, de CXM et de médias dentsu, ainsi qu’à l’échelle mondiale via Carat, dentsu X, iProspect, Isobar, dentsumcgarrybowen, Merkle et le Content Business Design Center (CBDC). “Notre philosophie est que le jeu est plus que de la publicité – il s’agit de créer, d’amplifier et d’ajouter un élan à la culture et à l’industrie dans son ensemble”, a déclaré Keiichi Yoshizaki, directeur général de dentsu Inc.

“Avec les jeux dentsu, nous le faisons par le biais de nos propres studios de jeux internes, d’entreprises commerciales innovantes, d’investissements dans des start-ups de jeux et de partenariats stratégiques à l’échelle mondiale et cela nous distingue de tous les autres”, a ajouté Yoshizaki.

La solution rassemble l’expertise du réseau dentsu Japon dans le secteur et les capacités spécialisées au sein de dentsu international, a déclaré la société dans un communiqué. Il sera accessible en Asie-Pacifique via les agences de production, de création, de CXM et de médias dentsu. À l’échelle mondiale, il sera disponible via Carat, dentsu X, iProspect, Isobar, dentsumcgarrybowen, Merkle et le Content Business Design Center (CBDC). De plus, la solution offrira une stratégie spécialisée, une activation et un développement de propriété intellectuelle (IP) original pour les marques qui souhaitent se connecter à l’écosystème du jeu.

Selon Peter Huijboom, PDG mondial, médias et clients mondiaux, dentsu international, la nouvelle solution rassemble des talents et une expertise approfondie du jeu de tout le groupe. De plus, cela aidera les clients et les partenaires à exploiter plus facilement le potentiel du jeu pour la croissance de l’entreprise grâce aux marques d’agences Densu du marché local.

« Nous avons un modèle commercial véritablement intégré et sans frontières chez dentsu qui garantit un partage transparent des informations, des connaissances approfondies et des spécialisations au profit de nos clients, quelle que soit leur géographie – le jeu dentsu en est un parfait exemple », a déclaré Huijboom.

