Dentsu nomme Rashmi Vikram au poste de directeur des actions en Asie-Pacifique

Vikram rapportera à Ashish Bhasin, PDG de dentsu international Asie-Pacifique et à Kinch Ong, directeur régional des ressources humaines, Asie-Pacifique

dentsu international a annoncé la nomination de Rashmi Vikram au poste de directeur des actions en APAC. La nomination commence avec effet immédiat. Vikram rapportera à Ashish Bhasin, PDG de dentsu international Asie-Pacifique et à Kinch Ong, directeur régional des ressources humaines, Asie-Pacifique.

Elle rejoint dentsu en provenance de Microsoft, où elle était responsable de la pratique de la diversité et de l’inclusivité du groupe, chargée de réussir en faisant de l’inclusion une habitude, dans le but de créer des produits et services inclusifs pour les clients de Microsoft. Avant Microsoft, elle était responsable pays pour l’Inde chez Community Business, une ONG qui défend les pratiques commerciales inclusives en Asie. Ses autres rôles ont inclus celui de spécialiste de la diversité et de l’inclusion chez Thomson .. “Je suis passionnée par le travail que je fais et je suis ravie de travailler avec les équipes mondiales, régionales et nationales de dentsu pour défendre, renforcer et construire une culture inclusive”, a ajouté Vikram dans son nouveau rôle.

« La force de Dentsu consiste à faire la différence. Pour ce faire, nous recherchons des perspectives diverses, célébrons les différences et donnons à chacun les moyens d’être le plus authentique au travail. Nous encourageons nos dirigeants à constituer des équipes diversifiées, des équipes avec une culture saine et dynamique. Une culture qui permet à chaque employé de faire un excellent travail, de construire une carrière phénoménale et de savoir qu’il appartient. Nous sommes très heureux d’avoir Rashmi à bord pour défendre la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) et nous sommes impatients de travailler avec elle pour tracer des progrès significatifs pour nos entreprises en APAC », a déclaré Bhasin.

« Rashmi a de solides antécédents dans l’espace DEI, et je ne doute pas qu’elle inspirera et fera la différence. Elle veillera à ce que DEI soit imbriqué dans le tissu de notre organisation, favorisant une culture et une expérience encore plus riches pour nos employés, clients et partenaires. Avec nos collègues de la région, j’ai hâte de travailler avec elle pour créer et communiquer la vision de l’état futur de DEI et déployer des plans détaillés d’initiatives à long et à court terme », a déclaré Kinch Ong.

