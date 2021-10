Dentsu sélectionné comme agence média de référence de Standard Chartered

Le compte a été gagné dans le cadre d’un processus de pitch compétitif

Dentsu International a été sélectionnée comme agence média de référence de Standard Chartered pour une nouvelle période de cinq ans à la suite d’un argumentaire concurrentiel. La mission couvre les marchés mondiaux de Standard Chartered à travers la planification, la stratégie et l’achat média.

« Chez Standard Chartered, nous sommes là pour de bon. C’est la motivation de notre entreprise et un principe que nous partageons clairement avec dentsu dans les engagements et les progrès qu’ils font pour être une force pour le bien. Nous nous engageons à réduire les émissions de carbone, à augmenter la participation et à améliorer les vies, et à établir un nouveau modèle de mondialisation basé sur la transparence, l’équité et la confiance. Il est important pour nous d’avoir un partenaire avec des valeurs et des ambitions partagées qui travaillerait avec nous pour atteindre nos objectifs. Dentsu est venu à la table avec une connaissance approfondie de notre entreprise, de nos engagements et de la façon dont nous pouvons stimuler la croissance à partir des médias avec un modèle de service impressionnant et une équipe alignée sur cet ensemble de valeurs », Emma Sheller, responsable mondiale, stratégie de marque et consommateur, marketing bancaire privé et commercial, Standard Chartered, a déclaré.

« Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli avec Standard Chartered au cours de notre relation de quatre ans et sommes ravis du potentiel de notre prochain engagement sur cinq ans. Nous avons présenté à Standard Chartered une équipe de personnes brillantes, passionnées par la prestation de performances avec un objectif pour l’entreprise Standard Chartered, ce qui nous a permis de jeter des bases solides pour les cinq prochaines années. Notre vision d’une bonne croissance, concrétisée par notre modèle de service « one dentsu » sur les divers marchés dans lesquels Standard Chartered opère, a procuré un avantage concurrentiel à l’équipe. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec eux », a déclaré Prerna Mehrotra, PDG, Media, dentsu Asie-Pacifique et Singapour, sur l’association.

Lire aussi : Sukkhi annonce Karisma Kapoor comme ambassadrice de sa marque

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.