Dentsu Webchutney acquiert des devoirs numériques pour Cricuru

Dentsu Webchutney, l’agence de création numérique de la maison dentsu India, a remporté les tâches de création numérique et de médias pour Cricuru, la plate-forme d’apprentissage du cricket récemment lancée.

«Avec Cricuru, nous atteignons les talents dans toutes les régions du pays, en particulier les enfants des petites villes qui n’ont pas accès à un entraînement de haut niveau. Notre objectif est de les guider avec leurs compétences et leur technique et de les aider à surmonter les défis mentaux que nous avons subis en tant que joueurs dans nos carrières. Soutenu par l’IA et des modules d’accompagnement, ce programme innovant et unique en son genre avait besoin de la réflexion stratégique et créative d’une agence comme Dentsu Webchutney pour notre succès à long terme », a déclaré Sehwag à propos de l’association avec le numérique. agence.

« Ce mandat apporte une chance de travailler avec l’expérience de légendes à travers le monde. Leur passion est contagieuse pour nos fans inconditionnels de cricket à Webchutney. En fait, la philosophie d’apprentissage de Viru a joué un rôle énorme dans l’élaboration de notre approche créative », a ajouté Prashant Gopalakrishnan, vice-président exécutif et chef d’entreprise national, Dentsu Webchutney.

Cricuru est une entreprise commerciale d’un ancien joueur de cricket indien, Virender Sehwag et Sanjay Bangar, un ancien entraîneur adjoint de l’équipe masculine indienne, pour aider les jeunes à apprendre à jouer au cricket grâce à des cours de maître de contenu vidéo organisés par 34 entraîneurs de joueurs triés sur le volet, évaluer l’apprentissage à l’aide de L’IA a conduit la technologie et clarifie les problèmes techniques ou d’état d’esprit auxquels les utilisateurs sont confrontés grâce à une session payante en tête-à-tête avec les coachs à l’aide d’une plate-forme d’appel vidéo. Le programme Cricuru pour chaque joueur a été développé par Virender Sehwag et Sanjay Bangar. Lancé le 9 juin, il fournit également du contenu de noms tels que AB de Villiers, Muttiah Muralitharan, Brian Lara, Jonty Rhodes, entre autres.

