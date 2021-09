Dentsu Webchutney et Uni Cards lancent la campagne #TheUltimateWeapon

in

Les films sont soigneusement conçus pour refléter sa proposition distincte aux utilisateurs.

La marque Fintech Uni Cards, en association avec Dentsu Webchutney (A dentsuMB Company), a lancé une nouvelle campagne comportant deux films numériques. Conceptualisés et exécutés par Dentsu Webchutney, l’agence de création numérique de dentsu India, les films sont installés dans des espaces de combat légendaires. Ils téléportent le spectateur dans la vie palpitante d’un samouraï et d’un cow-boy – où ils affrontent les défis qui leur sont lancés, un peu comme les problèmes que la vie a tendance à nous causer, injustifiés. Dans les films, lorsque de grosses factures apparaissent, les personnages sont prêts à gagner avec la carte Uni Pay ⅓.

Grâce à la campagne #TheUltimateWeapon, la marque vise à faire prendre conscience que la carte Uni Pay 1/3rd est tout simplement le moyen le plus intelligent de payer, a déclaré Prateek Jindal, co-fondateur et CPO, Uni Cards. « Qui ne veut pas vivre dans le présent et cocher sa liste de souhaits ? Mais chaque fois que vous souhaitez acheter quelque chose que vous aimez, le prix élevé rend difficile l’achat. La flexibilité de choisir entre le fractionnement des paiements ou le paiement initial incombera entièrement à l’utilisateur. Avec la dernière série de films publicitaires, nous visons à souligner l’importance de posséder l’avenir des paiements, c’est-à-dire Uni Pay 1/3rd Card aujourd’hui ; pour que les rêves ne soient pas divisés, seuls les paiements le font », a-t-il ajouté.

Basés sur le caractère unique de la carte Uni Pay ⅓, les films sont soigneusement conçus pour refléter sa proposition distincte aux utilisateurs. Ils sont créés pour représenter le produit comme une solution aux problèmes de paiement. De plus, les films révèlent également d’autres offres qu’Uni Card propose, telles que l’absence de frais supplémentaires sur le fractionnement des paiements et l’absence de frais cachés dans l’expérience Uni.

Pour Sumera Dewan, vice-président, Dentsu Webchutney, Uni propose une offre unique que plus de gens doivent connaître lorsqu’ils planifient leur vie financière. «Les films sont conçus pour être des thrillers d’action qui vous mènent à une grande victoire contre la bataille séculaire contre les paiements et les factures. Nos propres expériences avec la marque nous ont aidés à positionner Uni Cards comme l’arme sans compromis des paiements, dans une campagne qui vise certainement à égaler le caractère unique du produit », a-t-elle ajouté.

