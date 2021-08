Dentsu Webchutney obtient un mandat de médias numériques et sociaux pour ACKO General Insurance

Fondée en 2016 par Varun Dua et Ruchi Deepak, ACKO s’exécute principalement via une plateforme numérique

Dentsu Webchutney, l’agence de création numérique de la maison dentsu India, a remporté le mandat des médias sociaux pour ACKO General Insurance. Le compte a été gagné suite à un pitch multi-agences. Dentsu Webchutney vient avec un objectif spécifique de développer la place d’ACKO sur le marché, avec une approche d’excellence sociale toujours active.

En peu de temps, ACKO s’est imposée comme une marque perturbatrice que tous les joueurs de la catégorie suivront bientôt, a déclaré GD Prasad, vice-président de Dentsu Webchutney. « S’associer avec eux, c’est franchir une nouvelle étape dans l’impact des technologies numériques. Nous avons la chance enviable de construire une marque dont les actions sont alignées sur ses valeurs. Nous continuerons à repousser les limites pour eux au cours de ce qui s’est avéré être une année de partenariats fantastiques avec de nouvelles marques perturbatrices pour Dentsu Webchutney », a ajouté Prasad au sujet de l’association.

« Le partenariat avec Dentsu Webchutney pour diriger notre charte sur le numérique marque le début d’un voyage rempli d’intentions et soutenu par l’action. Nous sommes certains que Dentsu Webchutney, avec sa compréhension nuancée du paysage numérique, alimentera notre vision d’être la marque d’assurance générale la plus appréciée du pays », a déclaré Ashish Mishra, vice-président exécutif du marketing, ACKO General Insurance.

ACKO Insurance est un fournisseur de polices d’assurance numérique dont l’ensemble de ses opérations est proposé via la plate-forme numérique. Fondée en 2016 par Varun Dua et Ruchi Deepak, ACKO s’exécute principalement via une plate-forme numérique sans tracas hors ligne – aucune paperasse à partir de l’achat, des réclamations aux renouvellements. ACKO propose également des produits d’assurance innovants et de petite taille tels que l’assurance des passagers, la protection des appareils mobiles et des appareils, l’annulation des billets, entre autres, en partenariat avec plus de 18 acteurs de l’écosystème Internet tels que Ola, Oyo, redBus, Zomato, HDB Financial Services et Compagnie urbaine.

