Dentsu Webchutney remporte des tâches créatives et médiatiques pour Blackberrys Menswear

Dentsu Webchutney, l’agence de création numérique de la maison dentsu India, a assumé les tâches créatives et médiatiques de la marque de vêtements pour hommes Blackberrys à la suite d’un argumentaire multi-agences. Avec cette association, l’agence envisage de créer un espace d’accessibilité et de style pour la marque. Selon Gautam Reghunath, PDG de Dentsu Webchutney, Blackberrys est une marque indienne emblématique qui innove dans la mode masculine depuis des décennies. « La marque est un véritable géant local de la mode premium. Nous voulons apporter le meilleur de la marque de créativité unique de Dentsu Webchutney tout en restant fidèles à l’héritage et à l’éthique de la marque Blackberry », a ajouté Raghunath.

Selon Nitin Mohan, directeur de Mohan Clothing Company Pvt. Ltd. ( MCCPL ), Blackberrys Menswear se concentre sur l’innovation, la précision et le souci du détail. Les vêtements de la marque s’appuient fortement sur l’avant-garde de la mode et sur l’adaptation des vêtements aux besoins de son public, a noté Mohan.

“Nous sommes convaincus que Dentsu Webchutney partage notre compréhension des ambitions de la marque et nous sommes convaincus que cette association nous permettra d’aider Blackberrys à devenir le premier et le plus important expert FIT en Inde ainsi que la marque de vêtements pour hommes premium la plus appréciée”, a-t-il ajouté.

Dentsu Webchutney a également récemment remporté le mandat numérique de la marque de fintech new age Uni Cards. La marque a également lancé une nouvelle campagne avec deux films numériques en association avec l’agence de création. De plus, l’agence a également ajouté deux des marques de HealthKart, HK Vitals et bGreen, à sa liste ce mois-ci après avoir remporté des mandats de médias numériques et sociaux pour les marques.

