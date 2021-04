Dentsu Webchutney signe un mandat numérique pour Tanishq

Le compte a été remporté suite à un pitch multi-agences

Dentsu Webchutney India, l’agence digitale de la maison Dentsu International, a remporté le mandat digital pour Tanishq, la marque de bijoux de Titan. Le compte a été remporté à la suite d’un pitch multi-agences. Conformément à son mandat, l’agence vise à élaborer une stratégie de croissance créative agressive, qui capture l’essence intemporelle de Tanishq. «Nous sommes ravis de nous associer à l’une des meilleures marques d’Inde – Tanishq. En tant que champions du changement, toujours en train de tester les eaux et de rester en avance sur son temps, nous avons trouvé une vision complète en tant que partenaires de création de marque numérique. C’est un privilège d’unir nos forces pour façonner la culture émergente et la féminité progressiste », a déclaré Shambhavi Ramanathan, directeur de la planification, Dentsu Webchutney, à propos de l’association.

«Avec une équipe féroce et composée de femmes et certains des jeunes talents les plus brillants de l’industrie, nous sommes impatients de faire des bijoux une forme puissante d’expression de soi par le biais du numérique», a ajouté Binaifer Dulani, directeur créatif de Dentsu Webchutney.

«Nous sommes ravis de nous associer à la jeune et dynamique équipe de Dentsu Webchutney pour mener notre mandat numérique. Un partenariat avec eux nous lance dans un autre voyage passionnant consistant à s’engager de manière significative avec nos consommateurs sur le numérique. Nous sommes convaincus que Dentsu Webchutney, avec sa compréhension nuancée du paysage numérique, alimentera notre vision d’être la marque de bijoux la plus aimée du pays », a déclaré Ranjani Krishnaswamy, directeur général du marketing, Tanishq.

Outre les agences de marque DENTU, la présence de Dentsu International en Inde comprend les marques du réseau mondial Carat, iProspect, Isobar, Posterscope, Vizeum, MKTG, Amnet et mcgarrybowen. Le réseau comprend également les marques acquises localement Milestone Brandcom, WATConsult, Fountainhead MKTG, le groupe Perfect Relations, mcgarrybowen India, Fractal Ink Design Studio Linked by Isobar, SVG Columbus et Merkle Sokrati.

