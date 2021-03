Dentsu X India pour gérer les tâches médias de Roca Parryware

Roca Paryware affirme être de retour à une croissance saine à deux chiffres de son chiffre d’affaires depuis octobre 2020

dentsu X India, le spécialiste des médias intégrés de la maison Dentsu International, a remporté le compte média pour Roca Bathroom Products Private Limited, également appelé RBPPL ou Roca Parryware. Conformément à son mandat, Dentsu X supervisera la stratégie médiatique, la planification et les achats pour l’ensemble du portefeuille des deux marques, Roca et Parryware. L’agence a remporté le compte suite à un argumentaire médiatique.

Roca Paryware affirme qu’il est de retour à une croissance saine à deux chiffres de ses revenus depuis octobre 2020. En ce qui concerne l’année à venir, il existe un énorme optimisme pour maintenir et croître encore plus, a déclaré KE Ranganathan, directeur général de Roca Parryware. «Pour stimuler cette dynamique de croissance, nous nous lançons dans une campagne de marque ciblée à travers les médias de masse pour nos marques phares – Roca et Parryware. Bien que ces deux marques bénéficient d’une forte notoriété de la marque chez nos clients, il est important pour nous de continuer à rester au premier plan et à intégrer les attributs de marque pertinents. Avec cet agenda, nous nous sommes tournés vers Dentsu X pour une solution. Nous avons été impressionnés par leur compréhension de notre public cible et de l’espace de la salle de bain. Leurs outils et leur stratégie exclusifs nous aideront à optimiser chaque plateforme et à accroître notre portée. Nous sommes ravis de travailler avec Dentsu X et de développer de nouveaux plans médias innovants », a-t-il ajouté à propos de l’association.

«Nous sommes ravis d’être les partenaires médias stratégiques de Roca Parryware. Nous sommes impatients de les associer pour atteindre de nouveaux sommets », a ajouté Divya Karani, directrice générale de Dentsu X.

dentsu X est un réseau d’agences intégré combinant des services de communication et de planification média, de création de contenu, de technologie, de données et d’informations comportementales. L’agence aide les marques à créer des solutions marketing personnalisées et mémorables qui répondent aux demandes des consommateurs en constante évolution. Il comprend trois agences; dX-matrix, dX-cubic et dX-palette. dentsu X est l’agence de référence pour des clients tels que Maruti Suzuki, Reckitt Benckiser, Toyota, SEBI, Association of Mutual Funds, Honda Motorcycles, Suzuki Motorcycles, OPPO, OnePlus, HDFC Ergo et Honda Cars, entre autres.

Lire aussi: Havas Media signe le mandat intégré de Micromax

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.