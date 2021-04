Dentsu X India remporte le mandat média mondial pour Galderma

Galderma a commencé ses opérations en Inde en 1999 et son siège social est basé à Mumbai

Dentsu X India, l’agence média de la maison Dentsu International, a remporté le mandat média mondial de Galderma. Le compte a été remporté à la suite d’un processus de présentation compétitif complet. Conformément à son mandat, l’agence supervisera les médias, la stratégie, la planification et les achats pour l’ensemble du portefeuille de produits Galderma.

Galderma a commencé ses opérations en Inde en 1999 et son siège social est basé à Mumbai. Il touche 10 000 dermatologues en Inde et est présent dans 65 villes. La société propose un portefeuille de marques et de services à base scientifique dans les domaines de l’esthétique, des soins aux consommateurs et de la médecine sur ordonnance. Son portefeuille comprend une gamme de nettoyants, d’hydratants, d’écrans solaires et de solutions pour les affections cutanées telles que l’acné, l’eczéma et la pigmentation.

«Nous sommes ravis d’avoir Dentsu X comme partenaire de l’agence. La nouvelle approche de la planification de la communication de dentsu X repose sur les motivations, les espoirs et les aspirations des consommateurs. Leur approche axée sur les données, leur réflexion claire et leur approche innovante pour répondre aux objectifs des consommateurs et des entreprises soutiendront fortement notre vision de devenir les leaders dans le domaine de la santé de la peau », a déclaré G. Sathya Narayanan, directeur général – Asie du Sud, Galderma.

«Nous sommes ravis de l’opportunité incroyable de nous associer à Galderma. Leur recherche révolutionnaire permet une progression continue d’un portefeuille innovant. Offrant des expériences aux consommateurs au-delà de simples expositions, nous avons, ensemble, des plans clairs pour transformer nos objectifs ambitieux en réalité », a ajouté Divya Karani, PDG de Dentsu X à propos de l’association.

dentsu X est un réseau d’agences intégré combinant des services de communication et de planification média, des informations sur les données et le comportement, la technologie et la création de contenu. Dans un environnement médiatique saturé, dentsu X offre une «expérience au-delà de l’exposition», aidant les marques à créer des solutions marketing mémorables et personnalisées qui répondent aux demandes des consommateurs en constante évolution. dentsu X comprend trois agences; dX-matrix, dX-cubic et dX-palette. dentsu X est l’agence de référence pour les clients de renom tels que Maruti Suzuki, Reckitt Benckiser, Toyota, SEBI, Association of Mutual Funds, Honda Motorcycles, Suzuki Motorcycles, OPPO, OnePlus, HDFC Ergo et Honda Cars, entre autres.

