dentsu X India remporte un mandat médiatique pour MyGlamm

Les produits MyGlamm, lancés en octobre 2017, sont disponibles en ligne et hors ligne.

dentsu X, l’agence média de la maison dentsu India, a remporté le mandat média intégré pour MyGlamm, une entreprise de produits de beauté haut de gamme. Conformément au mandat, dentsu X contribuera aux plans d’expansion de l’entreprise de commerce électronique en concevant et en déployant une stratégie média omnicanal.

« Densu X nous a été fortement recommandé, et pour notre plus grand plaisir, en très peu de temps, nous avons découvert exactement pourquoi ! Leur réflexion stratégique, leur expérience, leur rapidité de mise sur le marché et leur efficacité nous ont complètement impressionnés. S’associer avec eux sur notre stratégie de mise sur le marché est rassurant, compte tenu de leur approche inventive et inventive axée sur les données pour atteindre les objectifs des consommateurs et de l’entreprise », a déclaré Apratim Majumder, directeur marketing de MyGlamm.

« Nous sommes obsédés par la création de valeur et la livraison des résultats escomptés à toutes les entreprises de nos clients. La reconnaissance et la reconnaissance de nos services sont inestimables. Nous sommes ravis de nous associer à MyGlamm et de passer du pilier à la force », a ajouté Divya Karani, PDG de dentsu Media South Asia et PDG de dentsu X India.

“Nous sommes impatients de naviguer habilement dans les opportunités et les possibilités de commerce électronique qui nous attendent”, a déclaré Roopam Garg, COO, dentsu X India, sur l’association.

Les produits MyGlamm, lancés en octobre 2017, sont disponibles en ligne et hors ligne. La marque revendique plus de 15 000 points de vente dans 70 villes en Inde. Récemment, la marque a clôturé son cycle de financement de série C à Rs 530 crores et prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires annualisé de Rs 750 crores d’ici décembre 2021. Actuellement, MyGlamm compte environ 800 SKU pour le maquillage, les soins de la peau, les soins personnels et est récemment entré dans les cheveux. segment des soins également. MyGlamm a récemment annoncé l’acquisition de BabyChakra, une plateforme parentale. Avec cette acquisition, MyGlamm et Baby Chakra investiront Rs 100 crore dans la construction de la plate-forme Mom-Baby Content to Commerce au cours des trois prochaines années.

Lire aussi : Games24x7 investit stratégiquement dans CricHeroes

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.