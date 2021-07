dentsumcgarrybowen India élève Indrajeet Mookherjee au rang d’associé directeur

Il est armé de plus de deux décennies d’expérience dans des rôles de direction dans certains des principaux réseaux de communication en Inde

L’agence intégrée dentsumcgarrybowen (dentsuMB) a promu Indrajeet Mookherjee au poste d’associé directeur. Mookherjee dirigera désormais l’agence à l’échelle nationale et relèvera de Sidharth Rao, PDG du groupe dentsuMB.

Avant cela, Mookherjee était président – Sud, dentsuMB où il dirigeait les opérations pour les bureaux de Bangalore, Chennai et Kochi. Il a rejoint dentsu India en tant que vice-président exécutif (EVP) en 2016. Avant dentsu, il était directeur général de Soho Square, en Indonésie, qui fait partie du groupe Ogilvy.

Il possède plus de deux décennies d’expérience à des postes de direction dans certains des principaux réseaux de communication en Inde et en Indonésie, notamment des noms tels que Lowe Lintas, Ogilvy et Leo Burnett. Il a également travaillé sur des marques telles que Unilever, Nestlé, Mondelez, Apple, Himalaya Herbal, AB InBev et Toyota.

Alors que nous continuons à renforcer et à remodeler notre offre créative sur le marché indien, nous avions besoin d’un leader expérimenté, connecté et comprenant les nuances du paysage de la communication, a déclaré Rao. « Indrajeet, avec son expérience dans la gestion de marques et de catégories en Asie du Sud et du Sud-Est, était le choix parfait pour diriger nos opérations. Le groupe d’agences dentsuMB, qui compte déjà des agences indiennes comme Taproot Dentsu et Dentsu Webchutney dans notre écurie, se développe à un rythme rapide, et j’attends avec impatience Indrajeet et sa talentueuse équipe dentumcgarrybowen, renforçant encore notre offre créative », a-t-il ajouté. plus loin.

« Je rejoins l’équipe de direction de dentsuMB India à un moment très excitant où notre entreprise connaît des changements sans précédent. Cependant, la seule constante est la puissance des idées et la manière dont nous livrons des résultats commerciaux à nos clients partenaires. Et c’est là que je suis énormément inspiré par l’héritage mondial de dentsuMB en tant que puissance créative et que je développe un travail qui gagne dans le monde et conduit à de meilleurs résultats commerciaux pour les marques. Je suis impatient de travailler avec notre équipe talentueuse et nos chefs de groupe pour construire et créer une agence véritablement intégrée », a déclaré Mookherjee.

